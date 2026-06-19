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रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 1 जुलाई से दोगुना जुर्माना वसूलेगा रेलवे, 13 साल बाद बढ़ी पेनल्टी; जेब होगी और ढीली

रेलवे मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है. नए नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होंगे. रेलवे बोर्ड ने 18 जून को सभी रेलवे जोनों को आदेश जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 19, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:06 PM IST
रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 1 जुलाई से दोगुना जुर्माना वसूलेगा रेलवे, 13 साल बाद बढ़ी पेनल्टी; जेब होगी और ढीली
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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