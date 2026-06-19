Indian Railways : ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को अब पहले के मुकाबले दोगुना जुर्माना भरना होगा. रेलवे मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है. नए नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होंगे. रेलवे बोर्ड ने 18 जून को सभी रेलवे जोनों को आदेश जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है. इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.