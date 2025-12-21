Advertisement
trendingNow13048650
Hindi NewsबिजनेसIndian Railway: बढ़ा रेल किराया, अब नई दिल्ली से पटना जाने पर कितनी ढीली होगी आपकी जेब, कितना महंगा हुआ ट्रेन टिकट?

Indian Railway: बढ़ा रेल किराया, अब नई दिल्ली से पटना जाने पर कितनी ढीली होगी आपकी जेब, कितना महंगा हुआ ट्रेन टिकट?

Patna to New Delhi train ticket price: भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से अपने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसके अनुसार, 215 किलोमीटर से अधिक की यात्राओं के लिए साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया जाएगा. मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी और एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की किराया वृद्धि होगी. 

 

 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 21, 2025, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Railway: बढ़ा रेल किराया, अब नई दिल्ली से पटना जाने पर कितनी ढीली होगी आपकी जेब, कितना महंगा हुआ ट्रेन टिकट?

Patna to New Delhi train ticket price:भारतीय रेलवे ने नए साल से पहले अपने यात्रियों को एक झटका दिया है. जी हां, रेल मंत्रालय ने नए साल 2026 की शुरुआत से पहले रेल किराए को बढ़ाने का फैसला किया है. रेलवे का यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा. इससे पहले की तुलना में अब ट्रेन टिकट के दाम कुछ बढ़ जाएंगे. यह किराया पूरे देश में रेल यात्रा को लेकर बढ़ाया गया है. आइए जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से देश की राजधानी नई दिल्ली जाने के लिए हर टिकट पर पहले की तुलना में कितने रुपये अधिक देने होंगे.

इस प्रकार हुए हैं रेलवे किराए में बदलाव 
भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से रेल के किराए को बढ़ाने की घोषणा की है. इसके अनुसार, साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से कम की यात्राओं के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा. 215 किलोमीटर से अधिक की यात्राओं के लिए साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया जाएगा. वहीं, मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी और एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की किराया वृद्धि होगी. रेलवे ने बताया है कि इस बदलाव से अनुमानित राजस्व लाभ 600 करोड़ रुपये है और 500 किलोमीटर की नॉन-एसी यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.

 पटना से नई दिल्ली जाने का किराया- राजधानी एक्सप्रेस
हम यहां एक उदाहरण के तौर पर पटना से नई दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस की किराए की बात करते हैं. पटना से नई दिल्ली की दूरी करीब 1045 किलोमीटर के आसपास है. अभी अगर आप 26 दिसंबर से पहले पटना से नई दिल्ली के लिए तेजस राजधानी में टिकट (3A/ थर्ड एसी) बुक करते हैं तो आपको प्रत्येक टिकट के लिए 2445 रुपये देने होंगे. सेकेंड एसी के लिए 3375 रुपये और फर्स्ट एसी के लिए 4135 रुपये प्रति टिकट देने होंगे. 
लेकिन 26 दिसंबर के बाद अगर आप पटना से नई दिल्ली के लिए इस राजधानी एक्सप्रेस में टिकट की बुकिंग करते हैं तो एसी क्लास के लिए हर किलोमीटर पर 2 पैसे की बढ़ोतरी हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मतलब कि अगर आप पटना से नई दिल्ली किसी भी एसी ट्रेन से जाते हैं तो आपको हर किलोमीटर के हिसाब से 2 पैसे अधिक देने होंगे. इस हिसाब से अब राजधानी एक्सप्रेस के इस किराए की बात करें तो पटना से नई दिल्ली के लिए हर टिकट पर 20.9 पैसे की बढ़ोतरी हो जाएगी. इसके अनुसार, 26 दिसंबर के बाद टिकट बुक करने पर तेजस राजधानी में पटना से नई दिल्ली के लिए 3A/ थर्ड एसी के लिए आपको प्रत्येक टिकट के लिए 2445+20.9= 2465.9 रुपये देने होंगे. सेकेंड एसी के लिए 3375+20.9= 3395.9 रुपये और फर्स्ट एसी के लिए 4135+20.9= 4155.9 रुपये प्रति टिकट देने होंगे.  (अमित दुबे) 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

indian railway

Trending news

'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त