Indian Railway: बढ़ा रेल किराया, अब नई दिल्ली से पटना जाने पर कितनी ढीली होगी आपकी जेब, कितना महंगा हुआ ट्रेन टिकट?

Patna to New Delhi train ticket price:भारतीय रेलवे ने नए साल से पहले अपने यात्रियों को एक झटका दिया है. जी हां, रेल मंत्रालय ने नए साल 2026 की शुरुआत से पहले रेल किराए को बढ़ाने का फैसला किया है. रेलवे का यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा. इससे पहले की तुलना में अब ट्रेन टिकट के दाम कुछ बढ़ जाएंगे. यह किराया पूरे देश में रेल यात्रा को लेकर बढ़ाया गया है. आइए जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से देश की राजधानी नई दिल्ली जाने के लिए हर टिकट पर पहले की तुलना में कितने रुपये अधिक देने होंगे.

इस प्रकार हुए हैं रेलवे किराए में बदलाव

भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से रेल के किराए को बढ़ाने की घोषणा की है. इसके अनुसार, साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से कम की यात्राओं के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा. 215 किलोमीटर से अधिक की यात्राओं के लिए साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया जाएगा. वहीं, मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी और एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की किराया वृद्धि होगी. रेलवे ने बताया है कि इस बदलाव से अनुमानित राजस्व लाभ 600 करोड़ रुपये है और 500 किलोमीटर की नॉन-एसी यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.

पटना से नई दिल्ली जाने का किराया- राजधानी एक्सप्रेस

हम यहां एक उदाहरण के तौर पर पटना से नई दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस की किराए की बात करते हैं. पटना से नई दिल्ली की दूरी करीब 1045 किलोमीटर के आसपास है. अभी अगर आप 26 दिसंबर से पहले पटना से नई दिल्ली के लिए तेजस राजधानी में टिकट (3A/ थर्ड एसी) बुक करते हैं तो आपको प्रत्येक टिकट के लिए 2445 रुपये देने होंगे. सेकेंड एसी के लिए 3375 रुपये और फर्स्ट एसी के लिए 4135 रुपये प्रति टिकट देने होंगे.

लेकिन 26 दिसंबर के बाद अगर आप पटना से नई दिल्ली के लिए इस राजधानी एक्सप्रेस में टिकट की बुकिंग करते हैं तो एसी क्लास के लिए हर किलोमीटर पर 2 पैसे की बढ़ोतरी हो जाएगी.

मतलब कि अगर आप पटना से नई दिल्ली किसी भी एसी ट्रेन से जाते हैं तो आपको हर किलोमीटर के हिसाब से 2 पैसे अधिक देने होंगे. इस हिसाब से अब राजधानी एक्सप्रेस के इस किराए की बात करें तो पटना से नई दिल्ली के लिए हर टिकट पर 20.9 पैसे की बढ़ोतरी हो जाएगी. इसके अनुसार, 26 दिसंबर के बाद टिकट बुक करने पर तेजस राजधानी में पटना से नई दिल्ली के लिए 3A/ थर्ड एसी के लिए आपको प्रत्येक टिकट के लिए 2445+20.9= 2465.9 रुपये देने होंगे. सेकेंड एसी के लिए 3375+20.9= 3395.9 रुपये और फर्स्ट एसी के लिए 4135+20.9= 4155.9 रुपये प्रति टिकट देने होंगे. (अमित दुबे)