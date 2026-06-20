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रेल यात्रियों पर सख्ती की तैयारी, महिलाओं के कोच में घुसे तो ₹2500 का लगेगा जुर्माना; 1 जुलाई से होगा बड़ा बदलाव?

नए नियमों के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करने या पहले से इस्तेमाल किए गए टिकट का उपयोग करने पर यात्री को किराए के साथ अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा. भुगतान न करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 20, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:22 PM IST
रेल यात्रियों पर सख्ती की तैयारी, महिलाओं के कोच में घुसे तो ₹2500 का लगेगा जुर्माना; 1 जुलाई से होगा बड़ा बदलाव?
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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