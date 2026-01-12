Advertisement
₹3,600 करोड़ का मेगा प्लान; पश्चिम बंगाल में रेलवे का बड़ा दांव, 101 स्टेशनों का होगा कायाकल्प

Amrit Bharat Station Scheme : पश्चिम बंगाल में केवल 101 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) के तहत लगभग 3,600 करोड़ रुपये के निवेश से अपग्रेड किया जा रहा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:03 PM IST
Amrit Bharat Station Scheme : रेल मंत्रालय देश भर में 1300 से अधिक स्टेशनों का रीडेवलपमेंट कर रहा है. इनमें से पश्चिम बंगाल में केवल 101 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) के तहत लगभग 3,600 करोड़ रुपये के निवेश से अपग्रेड किया जा रहा है. नेशनल ट्रांसपोर्टर के मुताबिक, ABSS एक बड़े और भविष्य के लिए तैयार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ एक बदलाव है. एक बयान में कहा गया है कि यह स्कीम इस बात का संकेत देती है कि ढिलाई का दौर खत्म हो गया है और अब काम पूरा करना ही नया पैमाना है. ये ऐसी लीडरशिप को दिखाता है जो बड़े पैमाने पर तेजी से और अच्छे नतीजों के साथ काम करती है.

101 स्टेशनों पर क्या बदल रहा है?

रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के तहत इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो शहरों, जिला मुख्यालयों, औद्योगिक कस्बों, तीर्थ स्थलों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचे. इसमें आद्रा, अलीपुरद्वार, अंडाल, आसनसोल, बंदेल, बर्धमान, बैरकपुर, बोलपुर शांतिनिकेतन, चांदपारा, दीघा, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, खड़गपुर, कोलकाता, मालदा टाउन, न्यू जलपाईगुड़ी, पुरुलिया, रामपुरहाट, राणाघाट, संतरागाछी, सियालदह, शालीमार और सिलीगुड़ी जैसे स्टेशनों को एक ही इंटीग्रेटेड विजन के तहत अपग्रेड किया जा रहा है.

रेलवे ने कहा, 'इन स्टेशनों का बड़ा भौगोलिक फैलाव इस योजना के संदेश को दिखाता है कि विकास कुछ शहरी केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिलों, कस्बों और सीमावर्ती क्षेत्रों में समान रूप से पहुंचाया जा रहा है.'

ये भी पढ़ें : LIC Jeevan Utsav: सिर्फ एक बार का निवेश, लाइफटाइम फायदा! क्या है स्कीम की खासियत?

मजबूत होगी कनेक्टिविटी 

न्यू जलपाईगुड़ी को लगभग 335 करोड़ रुपये से नॉर्थ ईस्ट के लिए एक आधुनिक गेटवे में बदला जा रहा है. नए टर्मिनल से एयर कॉनकोर्स और अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म के निर्माण से यात्रियों का अनुभव और बेहतर होगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनेंगे ये स्टेशन 

इस योजना के तहत लगभग 380 करोड़ रुपये के निवेश से संतरागाछी रेलवे स्टेशन हावड़ा-कोलकाता कॉरिडोर पर दबाव कम करने के लिए एक मुख्य मल्टी-मॉडल हब के रूप में उभर रहा है. आसनसोल रेलवे स्टेशन को पश्चिमी बंगाल के इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए एक आधुनिक रेल हब के रूप में लगभग 431 करोड़ रुपये की लागत से फिर से डेवलप किया जा रहा है. एक बार पूरा होने के बाद ये 101 रेलवे स्टेशन क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन जाएंगे.

 

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

amrit bharat station scheme

