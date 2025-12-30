अब ट्रेन टिकट के लिए भी जरूरी हुआ आधार, नहीं खुलेंगी सुबह 8 से 12 की बुकिंग, सिर्फ 4 स्टेप में IRCTC से कर सकते हैं लिंक, जानिए तरीका

Train Ticket Reservation: आधार के बिना आपका पैन कार्ड बेकार है, आधार के बिना आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं. आधार के बिना सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा और अब बिना आधार आप ट्रेन टिकट भी बुक नहीं कर पाएंगे. रेलवे की ओर से एडवांस टिकट की बुकिंग के लिए आधार को जरूरी कर दिया गया है. बिना आधार आपको एडवांस टिकट बुकिंग के पहले दिन रिजर्वेशन का विकल्प नहीं मिलेगा. यानी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप एडवांस बुकिंग खुलने के पहले दिन रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे.

8 बजे से 12 बजे तक टिकट बुकिंग के लिए जरूरी हुआ आधार

रेलवे की ओर से फेक IRCTC आईडी और ट्रैवल एजेंटों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जा रहा है. आधार अथॉराइजेशन के बिना आपके लिए टिकटों की मुश्किल हो सकती है. 29 दिसंबर से बिना आधार एडवांस टिकट बुकिंग के पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आप रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे. ये नियम रिजर्वेशन विंडो खुलने के पहले दिन पर लागू होगा. 29 दिसंबर से बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर्स के लिए टिकट विंडो सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा. बाद में 5 जनवरी से इसकी टाइमिंग बढ़ाकर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक और 12 जनवरी से सुबह 8 से रात 12 बजे तक कर दी जाएगी.

बिना आधार वाले सिर्फ रात में कर पाएंगे टिकट बुक

रेलवे के नए नियम से एडवांस टिकट विंडो यानी ट्रेन खुलने से 60 दिन पहले उन लोगों के लिए टिकट बुकिंग मुश्किल हो जाएगी, जिन्होंने अपने IRCTC लॉगइन को आधार से लिंक नहीं किया है. ये नियम सिर्फ एडवांस बुकिंग के पहले दिन पर लागू होगा. दूसरे दिन से नियम सामान्य हो जाएंगे. यानी जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, उनके पास एडवांस बुकिंग के लिए 60 नहीं बल्कि 59 दिन ही होंगे.

कैसे IRCTC को आधार से करें लिंक

रेलवे ने टिकट दलालों और फर्जी सॉफ्टवेयर पर लगाम लगाने के लिए ये नियम लागू किया गया, ताकि एडवांस बुकिंग के ओपनिंग डे पर आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी. IRCTC प्रोफाइल को आधार से लिंक करने के लिए आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं.

IRCTC एप या वेबसाइट पर लॉग-इन करें

My Account पेज पर जाकर ऑथेंटिकेट यूजर पर क्लिक करें.

MyProfile में जाकर Aadhaar KYC पर क्लिक कर अपना आधार नंबर डालें.

Sent OTP पर क्लिक करें और अपने मोबाइल पर आया ओटीपी डालें.

ओटीपी डालने के बाद आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा.