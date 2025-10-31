न टिकट बुकिंग, न PNR चेक... 1-2 नवंबर को बंद रहेगा रेलवे का रिजर्वेशन, 6 घंटे तक IRCTC ऐप और वेबसाइट भी ठप

Indian Railway IRCTC ticket booking: अगर आप 1 और 2 नवंबर को ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. नवंबर के पहले दिन रेलवे टिकट बुकिंग रिजर्वेशन से लेकर पूछताछ, टिकट कैंसिलेशन, करंट टिकट बुकिंग, चार्टिंग, पीएनआर स्टेटस चेक करने में परेशानी आने वाली है. 1 नवंबर शनिवार की देर रात से लेकर 2 नवंबर , रविवार को तड़के सुबह रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम से लेकर पूछताछ आदि करीब 6 घंटे के लिए बंद रहेगी. इस दौरान न तो IRCTC की वेबसाइट काम करेगी न ही ऐप और तो और रेलवे के दूसरे ऐप्स भी बंद रहेंगे. पूरा रेलवे सिस्टम ठप रहेगा.

1 और 2 नवंबर को रेलवे टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन में दिक्कत

1 नवंबर की रात 11:45 बजे से लेकर 2 नवंबर की सुबह 5:30 बजे तक पूरे देश में रिजर्वेशन सिस्टम अस्थायी रूप से बंद रहेगा. यानी इस 6 घंटे के दौरान आप न तो टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, करेंट रिजर्वेशन, पीएनआर स्टेटस चेक, चार्टिंग और पूछताछ कर पाएंगे. रेलवे की ओर से इस सिस्टम अपडेशन के बारे में पहले से जानकारी साझा की गई है, ताकि यात्री पूर्व निर्धारित समय से पहले जरूरी काम निपटा सकें. कोलकाता स्थित IRCTC और CRIS के सर्वर में डेटा कम्प्रेशन और तकनीकी अपग्रेडेशन के काम के चलते यह शटडाउन रहने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे ने क्यों लिया फैसला

रेलवे की ओर से समय समय पर बुकिंग प्रक्रिया को तेज बनाने, डेटा सिक्योरिटी में सुधार करने, सर्वर डाउन और तकनीकी गड़बड़ियों को कम करने और बेहतर अनुभव देने के लिए इस तरह से एक्साइज किए जाते रहे हैं. इस तरह से मेंटिनेंस वर्क से रेलवे के डेटाबेस जैसे पीएनआर फाइलें और रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाया जाता है. ट्रेन नहीं मशीन गन कहिए जनाब! 896 KM/घंटे की रफ्तार, पलक झपकते छूमंतर, इसके सामने छूटे हवाई जहाज के भी पसीने ! कहां दौड़ी दुनिया की सबसे तेज रेल ?

कौन-कौन सी सर्विस रहेगी बंद

1 नवंबर की रात 11:45 बजे से लेकर 2 नवंबर की सुबह 5:30 बजे तक आप IRCTC वेबसाइट और ऐप से न तो टिकटों की बुकिंग कर पाएंगे और न ही कैंसिल. प्लेटफॉर्म पर टिकट काउंटर से भी टिकटों की बुकिंग, पूछताछ नहीं हो सकेगी. 139 पूछताछ सिस्टम भी बंद रहेगा. करंट रिजर्वेशन और चार्टिंग सिस्टम भी इस दौरान ठप रहेगा. PRR स्टेटस भी चेक नहीं कर पाएंगे. Railway के विभिन्न मोबाइल ऐप्स और प्राइमस एप्लिकेशन भी इस दौरान काम नहीं करेंगे.