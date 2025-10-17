ग्रुप में एक टिकट वेटिंग है तो क्या करें? जानें रेलवे का वो 'सीक्रेट' नियम, जिसकी 99% यात्रियों को नहीं है जानकारी!

Indian Railways partially confirmed ticket: त्योहारों के मौसम में ट्रेन का टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता. दिवाली और छठ पूजा के दौरान बुकिंग इतनी बढ़ जाती है कि कई बार टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं. मान लीजिए आपने एक ही PNR में तीन टिकट बुक किए हैं और दो कन्फर्म हो गए, लेकिन एक अब भी वेटिंग लिस्ट में है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वह तीसरा यात्री यात्रा कर सकता है? क्या उन्हें ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा? रेलवे के नियम साफ कहते हैं कि अगर एक PNR में एक भी टिकट कन्फर्म है तो उस PNR पर बुक किए गए सभी यात्री यात्रा कर सकते हैं. भले ही कुछ टिकट वेटिंग लिस्ट में हों. यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है.

त्योहारों का समय शुरू होते ही, खासकर दिवाली और छठ पूजा के आस-पास, ट्रेन टिकट की डिमांड (मांग) आसमान छूने लगती है. लाखों यात्री अपने घर जाने के लिए टिकट बुक करते हैं, जिस वजह से कन्फर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसी भीड़ को देखते हुए, भारतीय रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाता है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यात्री एक ही PNR (यात्री नाम रिकॉर्ड) में कई टिकट बुक करते हैं. मान लीजिए, आपने अपने परिवार के तीन सदस्यों के लिए टिकट बुक किया. जब ट्रेन का चार्ट तैयार होता है तो पता चलता है कि दो टिकट तो कन्फर्म (Confirmed) हो गए हैं, लेकिन तीसरा टिकट अब भी वेटिंग लिस्ट (Waiting List) में ही अटका हुआ है. यह स्थिति अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल पैदा करती है कि क्या वह तीसरा यात्री, जिसका टिकट वेटिंग में है, यात्रा कर सकता है? क्या सभी यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति मिलेगी?

रेलवे के नियम क्या कहते हैं?

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से दिया है. उनका कहना है कि अगर एक PNR के अंदर कुछ टिकट कन्फर्म हैं और कुछ वेटिंग लिस्ट में हैं तो सभी यात्रियों को एक साथ यात्रा करने और ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होती है.

इसे सरल भाषा में ऐसे समझें कि यदि 'A' नामक व्यक्ति ने एक PNR में तीन टिकट बुक किए और दो को सीट मिल गई, लेकिन एक को नहीं मिली. तब भी 'A' और बाकी दोनों सदस्य तीनों एक साथ ट्रेन में चढ़कर यात्रा कर सकते हैं. यह नियम यात्रियों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार या ग्रुप को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

टिकट कैंसिल करने पर क्या हैं नियम?

अगर आप ऐसी स्थिति में टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो रेलवे ने इसके लिए भी दो तरह के नियम बनाए हैं.

पहला नियम

अगर कुछ टिकट कन्फर्म हैं और कुछ वेटिंग लिस्ट में हैं, और आप ट्रेन के शेड्यूल से चार घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करते हैं या ऑनलाइन TDR फाइल करते हैं, तो आपको कन्फर्म यात्रियों के किराये का पूरा रिफंड मिल जाएगा. हालांकि, इसमें से रेलवे प्रति यात्री 20 रुपये + GST का कैंसिलेशन चार्ज काट लेगा.

दूसरा नियम

यदि आप ट्रेन का पहला चार्ट बनने के बाद (जो आमतौर पर ट्रेन छूटने से आठ घंटे पहले बनता है) और ट्रेन छूटने से सिर्फ तीस मिनट पहले तक टिकट कैंसिल करते हैं, तो यह और भी फायदेमंद है. इस स्थिति में रेलवे कन्फर्म यात्रियों के किराये पर कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं काटेगा. यानी आपको पूरा रिफंड मिलेगा. लेकिन ध्यान रहे, कैंसिलेशन या TDR पूरे PNR के लिए फाइल करना होगा.