Ganpati Special Trains: गणपति पूजा पर नहीं होगी ट्रांसपोर्ट की कमी, रेलवे ने किया 380 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान
Ganpati Special Trains: गणपति पूजा पर नहीं होगी ट्रांसपोर्ट की कमी, रेलवे ने किया 380 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान

Ganpati Special Trains 2025: अगले महीने से गणपति पूजा शुरु होने वाली है. यह पूजा यूं तो पूरे देश में होती है लेकिन महाराष्ट्र में इसकी धूम ही अलग होती है. इस बार महाराष्ट्र में गणेश पूजा पर लोगों को ट्रेनों की कमी नहीं रहेगी.  

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 22, 2025, 12:35 AM IST
Ganpati Special Trains: गणपति पूजा पर नहीं होगी ट्रांसपोर्ट की कमी, रेलवे ने किया 380 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान

Ganpati Special Trains 2025 Details: गणेश पूजा को लेकर भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है. लोग इस त्योहार को अपनों के साथ मना पाएं, इसके लिए रेलवे ने 380 गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. वैसे तो गणपति स्पेशल ट्रेनें 11 अगस्त से चल रही हैं. लेकिन त्योहारों के नजदीक आते ही स्पेशल ट्रेनों की संख्या में और इजाफा होगा. 

स्पेशल ट्रेनों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या

भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 2025 के लिए 380 गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो अब तक की सबसे अधिक स्पेशल ट्रेन है. 2023 में कुल 305 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 358 हो गई.

मध्य रेलवे महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में त्योहार यात्रा मांग को पूरा करते हुए सबसे अधिक 296 सेवाएं संचालित करेगा. पश्चिमी रेलवे 56 गणपति विशेष यात्राएं, कोंकण रेलवे (केआरसीएल) 6 यात्राएं और दक्षिण पश्चिम रेलवे 22 यात्राएं संचालित करेगा.

इन स्टेशनों पर रुकेंगी स्पेशल ट्रेनें

कोंकण रेलवे पर चलने वाली गणपति स्पेशल ट्रेनें कोलाड, इंदापुर, मानगांव, गोरेगांव रोड, वीर, सापे वार्मने, करंजडी, विन्हेरे, दीवानखावटी, कलांबनी बुद्रुक, खेड़, अंजनी, चिपलुन, कामथे, सावरदा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अदावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग, कुदाल, जराप, सावंतवाड़ी रोड, मदुरे, थिविम, करमाली, मडगांव जंक्शन, कारवार, गोकामा रोड, कुमता, मुर्देश्वर, मूकाम्बिका रोड, कुंडापुरा, उडुपी, मुल्की और सुरथकल स्टेशनों में रुकेंगी.

कब से कब तक मनाया जाएगा गणपति उत्सव?

गणपति उत्सव 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक मनाया जाएगा. त्योहारों में आने वाली भीड़ को देखते हुए 11 अगस्त से गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, और त्योहार के नजदीक आने के साथ-साथ इनकी सेवाओं में वृद्धि की जा रही है.

भारतीय रेलवे के मुताबिक, इन विशेष ट्रेनों की विस्तृत समय-सारणी आईआरसीटीसी वेबसाइट, रेलवन ऐप और कम्प्यूटरीकृत पीआरएस पर उपलब्ध है. आप वहां से सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं. भारतीय रेलवे सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेषकर त्योहारों के दौरान जब मांग काफी अधिक होती है.

(एजेंसी आईएएनएस)

