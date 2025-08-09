फेस्टिव सीजन में रेलवे का बड़ा तोहफा! ट्रेन टिकट पर मिलेगी 20% तक की छूट, जानें कैसे उठाएं फायदा

त्योहार का सीजन आते ही देशभर में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है. रक्षाबंधन से लेकर दीपावली तक लाखों लोग अपने परिवार और प्रियजनों से मिलने के लिए ट्रेन का सफर करते हैं. इस दौरान ट्रेन की टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता और अगर मिल भी जाए, तो किराया अक्सर जेब पर भारी पड़ता है. लेकिन इस बार भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक खास तोहफा लेकर आया है. न सिर्फ आसान बुकिंग का मौका मिलेगा, बल्कि आने-जाने की टिकट साथ बुक करने पर किराए में 20% तक की बचत भी होगी.

रेलवे बोर्ड ने 8 अगस्त 2025 को कॉमर्शियल सर्कुलर जारी कर ‘डिस्काउंटेड राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम’ की घोषणा की है. यह एक्सपेरिमेंटल प्लान रक्षाबंधन और दीपावली जैसे बड़े त्यौहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से शुरू की गई है. रेलवे का मानना है कि इससे भीड़ को कंट्रोल, बुकिंग में पारदर्शिता और यात्रियों को सस्ती यात्रा का फायदा मिलेगा. इस स्कीम का प्रचार रेलवे स्टेशन, प्रेस और मीडिया के माध्यम से बड़े लेवल पर किया जाएगा.

ऐसे मिलेगा डिस्काउंट

स्कीम के तहत, यदि एक ही ग्रुप के यात्री जाने और आने की टिकट एक साथ बुक करेंगे, तो उन्हें वापसी यात्रा के मूल किराये पर 20% की छूट मिलेगी. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे- दोनों यात्राओं में यात्रियों का विवरण, ट्रेवल क्लास और मूल-गंतव्य स्टेशन समान होना चाहिए. बुकिंग 14 अगस्त से शुरू होगी. आगे की यात्रा 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच और वापसी यात्रा 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच की जा सकेगी.

वापसी यात्रा के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियण (एआरपी) लागू नहीं होगी, यानी यात्री बिना लंबा इंतजार किए बुकिंग कर सकेंगे. यह छूट केवल कन्फर्म टिकटों पर मिलेगी और दोनों यात्राओं का बुकिंग माध्यम भी एक जैसा होना चाहिए या तो ऑनलाइन (आईआरसीटीसी वेबसाइट/ऐप) या रेलवे आरक्षण काउंटर से.

किन ट्रेनों पर लागू होगी स्कीम

यह स्कीम सभी श्रेणियों और ट्रेनों पर लागू होगी, जिसमें विशेष ट्रेनें और ऑन-डिमांड ट्रेनें भी शामिल हैं. हालांकि, फ्लेक्सी किराया वाली ट्रेनें इससे बाहर रहेंगी. हालांकि, ध्यान रखने वाली बातें कुछ महत्वपूर्ण बातें-

* इस स्कीम के तहत बुक किए गए टिकट पर किराया वापसी या संशोधन नहीं होगा.

* रेल यात्रा कूपन, वाउचर, पास या पीटीओ जैसी अन्य छूटें लागू नहीं होंगी.

* चार्टिंग के दौरान एक्स्ट्रा किराया वसूली पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग) प्रवीण कुमार ने बताया कि यह पहल वित्त निदेशालय की सहमति से की गई है. रेलवे ने सभी यात्रियों से समय पर बुकिंग करने और इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है. त्योहारी भीड़ में टिकट पाने की जद्दोजहद और महंगे किराए की चिंता अब कुछ कम होगी. अगर आप भी रक्षाबंधन या दीपावली पर घर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस राउंड ट्रिप पैकेज से न सिर्फ सीट पक्की होगी बल्कि आपकी जेब में भी अच्छी-खासी बचत होगी.