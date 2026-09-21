/बिना टिकट के सफर करने वालों पर रेलवे की बड़ी कार्रवाई, 5 महीने में 18 लाख यात्री पकड़े, वसूले ₹140.8 करोड़

Indian Railway Crackdown : रेलवे ने बिना टिकट और अनधिकृत यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ अपनी जांच मुहिम तेज कर दी है. सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच करीब 18 लाख मामलों में कार्रवाई करते हुए ₹140.8 करोड़ का जुर्माना वसूला है. पिछले साल इसी अवधि की तुलना में जुर्माने से हुई कमाई में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, बढ़ी हुई वसूली के पीछे दो प्रमुख वजहें हैं- टिकट जांच अभियान को और अधिक सख्त करना और बिना वैध टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माने में बढ़ोतरी. न्यूनतम जुर्माना पहले ₹250 था. इसे बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है.