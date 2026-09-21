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बिना टिकट के सफर करने वालों पर रेलवे की बड़ी कार्रवाई, 5 महीने में 18 लाख यात्री पकड़े, वसूले ₹140.8 करोड़

सेंट्रल रेलवे की ओर से टिकट जांच अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कही गई है, ताकि बिना टिकट यात्रा और किराया चोरी के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 21, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:41 PM IST
बिना टिकट के सफर करने वालों पर रेलवे की बड़ी कार्रवाई, 5 महीने में 18 लाख यात्री पकड़े, वसूले ₹140.8 करोड़
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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