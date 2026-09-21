/बिना टिकट के सफर करने वालों पर रेलवे की बड़ी कार्रवाई, 5 महीने में 18 लाख यात्री पकड़े, वसूले ₹140.8 करोड़

Indian Railway Crackdown : रेलवे ने बिना टिकट और अनधिकृत यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ अपनी जांच मुहिम तेज कर दी है. सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच करीब 18 लाख मामलों में कार्रवाई करते हुए ₹140.8 करोड़ का जुर्माना वसूला है. पिछले साल इसी अवधि की तुलना में जुर्माने से हुई कमाई में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, बढ़ी हुई वसूली के पीछे दो प्रमुख वजहें हैं- टिकट जांच अभियान को और अधिक सख्त करना और बिना वैध टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माने में बढ़ोतरी. न्यूनतम जुर्माना पहले ₹250 था. इसे बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है.
जुर्माना वसूली के मामले में मुंबई डिवीजन सबसे आगे रहा है. अप्रैल से अगस्त के बीच मुंबई डिवीजन में करीब 8.8 लाख मामलों में कार्रवाई की गई और इससे ₹58.5 करोड़ की वसूली हुई. इसके बाद भुसावल डिवीजन में करीब 3.4 लाख मामलों से ₹35.5 करोड़ वसूले गए हैं. पुणे डिवीजन ने ₹16.3 करोड़, जबकि नागपुर डिवीजन ने ₹15.8 करोड़ की जुर्माना राशि वसूली है. सोलापुर डिवीजन से ₹6.1 करोड़ और सेंट्रल रेलवे मुख्यालय की ओर से ₹8.6 करोड़ की वसूली दर्ज की गई.
रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, पांच महीनों के दौरान सेंट्रल रेलवे नेटवर्क में टिकट जांच टीमों ने हर दिन औसतन करीब 11 हजार मामले पकड़े गए हैं. इस दौरान रोजाना लगभग ₹92 लाख की जुर्माना राशि वसूल की गई.
अगस्त 2026 में सेंट्रल रेलवे ने अकेले ₹19.5 करोड़ का जुर्माना वसूला है. ये अगस्त 2025 की तुलना में करीब 41 प्रतिशत अधिक है. इसमें दिलचस्प बात ये है कि जुर्माने से हुई कमाई बढ़ने के बावजूद अगस्त में पकड़े गए मामलों की संख्या में मामूली कमी आई है. अगस्त 2026 में करीब 2.5 लाख मामले सामने आए, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा लगभग 2.7 लाख था. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अधिक प्रभावी जांच अभियान और न्यूनतम जुर्माने में बढ़ोतरी के कारण मामलों की संख्या में मामूली गिरावट के बावजूद कुल वसूली में इजाफा हुआ.
बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए सेंट्रल रेलवे ने कई तरह के विशेष जांच अभियान शुरू किए हैं. इनमें स्टेशनों और ट्रेनों में सरप्राइज चेक, विशेष जांच अभियान और बड़े स्तर पर कार्रवाई शामिल है. सेंट्रल रेलवे के मुख्य प्रवक्ता स्वप्निल नीला के मुताबिक, मुंबई और पुणे डिवीजन में मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, स्पेशल और उपनगरीय ट्रेनों में फोर्ट्रेस चेक, एम्बुश इंस्पेक्शन, स्टेशन स्वीप और मेगा ड्राइव जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं.
रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वैध टिकट के बिना यात्रा करना रेलवे एक्ट के तहत अपराध है. रेलवे का कहना है कि किराया राजस्व यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ सुरक्षा उपायों और रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.