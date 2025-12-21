बिहार के लिए नई ट्रेन का ऐलान, मुंबई समेत इन जगहों के लिए चलेंगी अमृत भारत; कंफर्म टिकट का इंतजाम हो गया

New Amrit Bharat train for Bihar: बिहार को नए साल में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से खास तोहफा दिया जा रहा है. यह तोहफा रेलवे मंत्रालय की ओर से बिहार की जनता के लिए है. जी हां, नए साल में भारतीय रेलवे (Indian Railways) बिहार के लिए चार नई अमृत भारत ट्रेनों की बड़ी सौगात देने जा रही है. इन ट्रेनों में बिहार से मुंबई के अलावा दिल्ली समेत अन्य जगह भी शामिल हैं. त्योहारी सीजन में आमतौर पर देखा जाता है कि बिहार जाने के लिए कंफर्म टिकटों की काफी कमी हो जाती है, अब इन ट्रेनों के चल जाने से लोगों को काफी हद तक आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा. आइए जानते हैं कि इन चार ट्रेनों को बिहार में कहां से देश के किस राज्य ओर जगहों के लिए चलाया जाएगा. इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि ये गाड़ियां कब से यात्रियों को सुविधा देनी शुरू कर देंगी.

बिहार से इन जगहों के लिए अमृत भारत ट्रेन

भारतीय रेलवे बिहार को नए साल में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 अमृत भारत ट्रेन की सौगात देने जा रही है. इन चार ट्रेनों को बिहार की अलग-अलग जगहों से देश के अलग-अलग राज्यों व जगहों के लिए चलाया जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार, इन चार अमृत भारत ट्रेनों को बिहार से मुंबई(महाराष्ट्र), दिल्ली, सूरत(गुजरात) और पंजाब के लिए चलाया जाएगा. इनमें से पहली ट्रेन पटना से मुंबई, दूसरी ट्रेन पटना से दिल्ली, तीसरी ट्रेन मुजफ्फरपुर से सूरत और चौथी ट्रेन समस्तीपुर से पंजाब के लिए चलेगी.

इन ट्रेनों में कब से शुरू होंगी यात्राएं?

रेलवे की ओर से बिहार की जनता के लिए चार अमृत भारत ट्रेन का तोहफा काफी खास माना जा रहा है. जिन चार जगहों के लिए बिहार से ये ट्रेनें चलाईं जाने वाली हैं, उन जगहों पर बिहार के लोगों का काफी आना-जाना होता है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पटना से मुंबई के लिए चलने वाली अमृत भारत ट्रेन का परिचालन नए साल में अप्रैल से शुरू होने की संभावना है. रेलवे अधिकारी के अनुसार, पटना से मुंबई तक जाने वाली इस ट्रेन में यात्रियों को स्लीपर और जनरल बोगी में यात्रा के लिए काफी सहूलियत भी होगी. बाकी अन्य जगहों के लिए भी नए साल में ट्रेनों का परिचालन संभव है. हालांकि, अभी तक कोई तय तारीख सामने नहीं आई है, जिससे यह कहा जा सके कि इस तारीख से यह ट्रेन चलेगी. तय तारीख के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. (अमित दुबे)