164 वंदे भारत और 30 अमृत भारत ट्रेन..., रेलवे ने पिछली तीन तिमाहियों में खर्च किए ₹2 लाख करोड़ से अधिक, बजट से पहले कितना बचा पैसा

Indian railways Capex: मोदी सरकार का अगला बजट अगले महीने यानी फरवरी में आने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लोकसभा में बजट को पेश करेंगी. इस बीच रेल मंत्रालय ने अपने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीन तिमाहियों (दिसंबर तक) में खर्च हुए पैसों का हिसाब दिया है. रेलवे ने बताया है कि उसको अलॉट हुए पैसों का करीब 80.54 फीसदी खर्च हो चुका है. यह पिछले साल की इसी अवधि (दिसंबर 2024) की तुलना में खर्च किए गए पैसों में 6.54 फीसदी अधिक है. मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि यह पैसे कहां-कहां खर्च हुए हैं. इनमें 164 वंदे भारत और 30 अमृत भारत ट्रेनों का खर्च भी शामिल है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

रेलवे के पास बचे हैं 49 हजार 62 करोड़ रुपये

सोमवार को रेल मंत्रालय ने एक खास जानकारी दी है. उसने बताया कि भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 के अंत तक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित Gross Budgetary Support (GBS) का 80.54 फीसदी खर्च कर दिया है. रेलवे ने बताया कि कुल 2 लाख 52 हजार 200 करोड़ रुपये के जीबीएस में से 2 लाख 3 हजार 130 करोड़ रुपये किए जा चुके हैं. ऐसे में बजट 2026 से पहले रेलवे के पास अभी 49 हजार 62 करोड़ रुपये बचे हैं.

कहां-कहां खर्च हुए रुपये?

रेलवे ने बताया है कि ये खर्च मुख्य रूप से सुरक्षा उपायों, क्षमता में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ यात्रियों की सुविधाओं पर हुए हैं. रेलवे ने आगे बताया कि सुरक्षा संबंधी कार्यों की कैटेगरी में आवंटित रुपयों का 84 प्रतिशत यूज हो चुका है. क्षमता संवर्धन (Capacity Augmentation) के लिए आवंटित 1,09,238 करोड़ रुपये में से 76,048 करोड़ रुपये (69 प्रतिशत) खर्च किए जा चुके हैं. ग्राहक सुविधाओं के लिए दिसंबर 2025 तक 9,575 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनका 80 प्रतिशत उपयोग हो चुका है.

इसमें आगे कहा गया है, "भारतीय रेलवे आधुनिक और आपस में जुड़े राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार संगठन में परिवर्तित होकर पूरे भारत में किफायती लागत पर तेज, सुरक्षित और विश्व स्तरीय रेल यात्रा प्रदान कर रहा है." इस केंद्रित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हुए, भारतीय रेलवे ने 2025-26 के लिए आवंटित जीबीएस खर्च के उपयोग में एक मजबूत रुझान बनाए रखा है.

164 वंदे भारत और भी बहुत कुछ

रेलवे ने जानकारी दी है कि पिछले दशक में लगातार किए गए पूंजीगत व्यय (CAPEX) के परिणाम 164 वंदे भारत ट्रेन सेवाओं, 30 अमृत भारत ट्रेन सेवाएं हैं. इसके अलावा यह नतीजे कवच ऑटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा सिस्टम के कार्यान्वयन, ब्रॉड गेज नेटवर्क के 99 प्रतिशत से अधिक विद्युतीकरण और नई लाइनों, गेज रूपांतरण, ट्रैक दोहरीकरण, यातायात सुविधाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और महानगरीय परिवहन प्रणालियों को कवर करने वाले कई कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक वंदे भारत ट्रेन को बनाने में करीब 115 से 120 करोड़ रुपये तक का खर्च आता है. इसकी हर एक कोच की कीमत करीब 6 से 7 करोड़ रुपये होती है.