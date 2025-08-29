दिवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन दूर करेगा रेलवे, चलाई जाएगी 150 पूजा स्पेशल ट्रेन; जानें कब से और किन रूट्स पर मिलेंगी ट्रेनें?
दिवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन दूर करेगा रेलवे, चलाई जाएगी 150 पूजा स्पेशल ट्रेन; जानें कब से और किन रूट्स पर मिलेंगी ट्रेनें?

हर साल लाखों लोग फेस्टिव सीजन में टिकट की मारामारी, वेटिंग लिस्ट और भीड़भाड़ से जूझते हैं. हालांकि इस बार यात्रियों की टेंशन कम करने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:30 PM IST
दिवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन दूर करेगा रेलवे, चलाई जाएगी 150 पूजा स्पेशल ट्रेन; जानें कब से और किन रूट्स पर मिलेंगी ट्रेनें?

दशहरा, दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान हर किसी की सबसे बड़ी चिंता होती है कि घर कैसे जाएं? हर साल लाखों लोग टिकट की मारामारी, वेटिंग लिस्ट और भीड़भाड़ से जूझते हैं. हालांकि इस बार यात्रियों की टेंशन कम करने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. रेलवे बोर्ड ने घोषणा की है कि यात्रियों की सुविधा के लिए 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कुल 2024 ट्रिप्स लगाएंगी. इन ट्रेनों का संचालन 21 सितंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन विशेष ट्रेनों को खासतौर से भीड़भाड़ वाले रूट्स और प्रमुख स्टेशनों से चलाया जाएगा, ताकि यात्रियों को त्योहारों पर घर जाने में कोई परेशानी न हो. सबसे ज्यादा ट्रेनों का संचालन साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा किया जाएगा. यहां से कुल 48 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो मिलाकर 684 ट्रिप्स पूरी करेंगी. ये ट्रेनें मुख्य रूप से हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे बड़े स्टेशनों से चलाई जाएंगी. वहीं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनों की घोषणा की है, जो बिहार के पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी और कुल 588 ट्रिप्स पूरी करेंगी. इसके अलावा, भीड़भाड़ वाले ईस्टर्न रेलवे ज़ोन से 24 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कोलकाता, सियालदह और हावड़ा से मिलाकर 198 ट्रिप्स करेंगी.

बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवे का बड़ा कदम! अपग्रेड होगी वंदे भारत ट्रेन, आसानी से यात्रियों को मिलेगी सीट!

वेस्टर्न रेलवे
वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों से 24 ट्रेनों की घोषणा की है, जो कुल 204 ट्रिप्स करेंगी. वहीं, साउदर्न रेलवे चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै से 10 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जो कुल 66 ट्रिप्स करेंगी. इसके अलावा, पूर्वी भारत के यात्रियों के लिए भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर से (ईस्ट कोस्ट रेलवे), रांची और टाटानगर से (साउथ ईस्टर्न रेलवे), प्रयागराज और कानपुर से (नॉर्थ सेंट्रल रेलवे), बिलासपुर और रायपुर से (साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे) और भोपाल व कोटा से (वेस्ट सेंट्रल रेलवे) भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी.

12 हजार स्पेशन ट्रेनें
रेल मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि देशभर में त्योहारों के दौरान कुल 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. इनमें से यह पहला चरण है, और आने वाले दिनों में यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए और भी ट्रेनों की घोषणा की जाएगी. यानी इस बार घर जाने वालों को वेटिंग और टिकट की मारामारी से बड़ी राहत मिलेगी. त्योहारों में परिवार के साथ समय बिताने का सपना रेलवे की इन पूजा स्पेशल ट्रेनों के जरिए और आसान हो जाएगा.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

