यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने दी बड़ी सौगात,चलेगी जन्माष्टमी स्पेशल ट्रेन; नोट कर लें टाइमिंग और शेड्यूल

जन्माष्टमी के मौके पर अपने घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है. फेस्टिव सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जन्माष्टमी स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. ये ट्रेनें खास तौर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी ताकि त्योहार पर लोगों को अपने घर पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो.

रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है जिनका शेड्यूल और रूट पहले से तय कर दिया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते टिकट बुक कर लें और स्टेशन पर तय समय से पहले पहुंचकर सफर को सुगम बनाएं.

ट्रेन नंबर-1: वाराणसी से चंडीगढ़

* ट्रेन नंबर 04206 वाराणसी जंक्शन से चंडीगढ़ जंक्शन के बीच चलाई जाएगी. यह ट्रेन 16 अगस्त 2025 को वाराणसी से दोपहर 02:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 07:45 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी.

* ट्रेन नंबर 04205 चंडीगढ़ जंक्शन से वाराणसी जंक्शन 17 अगस्त 2025 को सुबह 09:30 बजे चलेगी और देर रात 01:20 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

* ट्रेन का स्टॉपेज: प्रतापगढ़ जंक्शन, रायबरेली जंक्शन, लखनऊ, बरेली जंक्शन, मुरादाबाद, सहारनपुर जंक्शन और अंबाला कैंट.

ट्रेन नंबर-2: लखनऊ से दिल्ली और वापसी

* ट्रेन नंबर 04207 लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलाई जाएगी. यह ट्रेन 17 अगस्त 2025 को लखनऊ से रात 09:10 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 06:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

* ट्रेन नंबर 04208 नई दिल्ली से लखनऊ 18 अगस्त 2025 को सुबह 10:45 बजे रवाना होगी और शाम 20:00 बजे लखनऊ पहुंचेगी.

* ट्रेन का स्टॉपेज: शाहजहांपुर जंक्शन, बरेली जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन और गाजियाबाद जंक्शन.

रेलवे का यात्रियों के लिए खास संदेश

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि त्योहार की भीड़ को देखते हुए अपनी टिकट समय रहते बुक कर लें. साथ ही, स्टेशन पर निर्धारित समय से पहले पहुंचकर ट्रेन में चढ़ें. इन स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने से जन्माष्टमी पर घर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा का अनुभव सुविधाजनक होगा.