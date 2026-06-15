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ज‍िस कंपनी पर लगा 15 लाख करोड़ के हेरफेर का आरोप, आज उसी के शेयर ने लगाई छलांग; लग गया अपर सर्क‍िट

Share Market Update: राजेश एक्सपोर्ट्स पर एक हफ्ते पहले ही 15 लाख करोड़ की हेरफेर का आरोप लगा था. लेक‍िन कंपनी ने इन सभी आरोपों को न‍िराधार बताया. इसके बाद कंपनी के शेयर में लगातार ग‍िरावट देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 15, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:45 PM IST
ज‍िस कंपनी पर लगा 15 लाख करोड़ के हेरफेर का आरोप, आज उसी के शेयर ने लगाई छलांग; लग गया अपर सर्क‍िट
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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