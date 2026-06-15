Rajesh Exports Share: एक हफ्ते पहले राजेश एक्सपोर्ट्स (Rajesh Exports) के मालिक पर 15 लाख करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगा था. इन आरोपों के बाद कंपनी के शेयर में पिछले एक हफ्ते से लगातार गिरावट देखी जा रही है. इस दौरान शेयर में 30 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आ गई है. लेकिन अमेरिका-ईरान के बीच डील होने के बाद सोमवार का कारोबारी सत्र राजेश एक्सपोर्ट्स के निवेशकों के लिए राहत भरा रहा. कंपनी के शेयरों ने भारी बिकवाली के दबाव से निकलकर कंपनी के शेयर सोमवार को 5 फीसदी उछल गए.
शेयर में आई तेजी के साथ ही राजेश एक्सपोर्ट्स के स्टॉक ने अपनी अपर सर्किट लिमिट को छू लिया. इस तेजी के साथ शेयर का भाव चढ़कर 80.23 रुपये पर पहुंच गया. शेयर में आई तेजी के साथ ही कंपनी के स्टॉक्स में पिछले सात कारोबारी सत्र से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया. राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर में आई हालिया गिरावट से कंपनी की मार्केट कैप करीब 30 फीसदी तक कम हो गई. कंपनी के शेयर में यह भारी बिकवाली सेबी (SEBI) की तरफ से दिये गए अंतरिम आदेश के बाद शुरू हुई थी.
सेबी (SEBI) ने अपने आदेश में जांच पूरी होने तक कंपनी और उसके फाउंडर-चेयरमैन राजेश मेहता पर शेयर मार्केट में किसी भी तरह के कारोबार करने और पूंजी जुटाने पर रोक लगा दी थी. इस निगेटिव खबर के कारण निवेशकों के बीच डर का माहौल बन गया और पिछले शुक्रवार को लगातार सातवें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ शेयर टूटकर 52 हफ्ते के लोअर लेवल यानी 77.05 रुपये पर आ गया. आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक महीने में शेयर में करीब 24.5 फीसदी और पिछले छह महीनों में 58 फीसदी की गिरावट आई है.
मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने 3 जून को जारी अपने अंतरिम आदेश में राजेश एक्सपोर्ट्स पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. सेबी का दावा है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2024-25 के बीच अपनी इनकम या रेवेन्यू को करीब 15.15 लाख करोड़ रुपये बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है. रेगुलेटर का आरोप है कि इस दौरान कंपनी की विदेशी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरीज) की तरफ से दिखाए गए रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा गलत और भ्रामक था. सेबी ने विदेशी संस्थाओं के खुलासे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राजेश एक्सपोर्ट की कुल कमाई का करीब 97 से 99 फीसदी हिस्सा विदेशों से आता है.
हालांकि, राजेश एक्सपोर्ट्स की तरफ से सेबी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है. साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी से इंकार किया है. कंपनी ने बताया उनकी तरफ से पेश की गईं सभी फाइनेंशियल डिटेल और कमाई के आंकड़े पूरी तरह प्रामाणिक हैं. कंपनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सेबी का यह आदेश केवल अंतरिम है, जिसमें सिर्फ शुरुआती टिप्पणियां शामिल हैं. कंपनी इस समय मार्केट रेग्युलेटर की तरफ से उठाए गए सभी सवालों और चिंताओं का जवाब देने के लिए जरूरी दस्तावेज और स्पष्टीकरण तैयार कर रही है.