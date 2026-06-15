मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) ने 3 जून को जारी अपने अंतरिम आदेश में राजेश एक्सपोर्ट्स पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. सेबी का दावा है कि कंपनी ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2020-21 से 2024-25 के बीच अपनी इनकम या रेवेन्‍यू को करीब 15.15 लाख करोड़ रुपये बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है. रेगुलेटर का आरोप है कि इस दौरान कंपनी की विदेशी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरीज) की तरफ से द‍िखाए गए रेवेन्‍यू का बड़ा हिस्सा गलत और भ्रामक था. सेबी ने विदेशी संस्थाओं के खुलासे पर चिंता जाह‍िर करते हुए कहा क‍ि राजेश एक्‍सपोर्ट की कुल कमाई का करीब 97 से 99 फीसदी हिस्सा विदेशों से आता है.