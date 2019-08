राखी पर महिलाओं को यूपी सरकार का तोहफा, रोडवेज बसों में मुफ्त सफर का ऐलान

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर महिलाओं को मुफ्त में सफर का तोहफा दिया है. राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि रक्षाबंधन के अवसर 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की आधी रात तक महिलाओं को यूपी रोडवेज और सिटी बस में किराया नहीं देना होगा. साथ ही बसों में महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का भी भरोसा दिया गया है.

CM Yogi Adityanath: On the ocassion of #RakshaBandhan, state govt has decided that all the state transport corporation buses&city buses will provide free service from 14th August midnight to 15th August midnight) to women. They will also be given adequate security in the buses. pic.twitter.com/BjRLC84Y0V

— ANI UP (@ANINewsUP) August 10, 2019