Indigo पर सरकार का हंटर, शेड्यूल में 5% कटौती का आदेश; दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट बढ़ेंगी

Indigo Issue: केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इंड‍िगो के मसले पर संसद में बोलते हुए कहा क‍ि प‍िछले कुछ द‍िन में ब‍िगड़े हालात पर इंड‍िगो की ज‍िम्‍मेदारी तय की जाएगी. लोगों की सुरक्षा से क‍िसी भी तरह समझौता नहीं क‍िया जाएगा. यात्र‍ियों को सरकार की तरफ से लगातार मदद की जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:31 PM IST
Indigo Crisis: इंड‍िगो एयरलाइन के लगातार दिन पर द‍िन गहरा रहे रहे संकट पर सरकार ने सख्‍त कदम उठाने का ऐलान क‍िया है. स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू ने मंगलवार को सदन में संसद में बताया क‍ि इंड‍िगो के डेली फ्लाइट शेड्यूल में 5% कटौती की गई है. अभी इंड‍िगो की तरफ से रोजाना 2300 उड़ान संचाल‍ित की जाती है. यानी इस आदेश के बाद अब इंड‍िगो की हर द‍िन 115 फ्लाइट कम हो जाएंगी. कम हुई फ्लाइट का शेड्यूल अकासा और एयर इंड‍िया एक्‍सप्रेस जैसी दूसरी एयरलाइन को द‍िया जाएगा.

यात्र‍ियों का र‍िफंड प्रोसेस क‍िया जा रहा

इंड‍िगो संकट पर स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू ने संसद में बोलते हुए कहा क‍ि एयरलाइन की तरफ से लगातार यात्र‍ियों का र‍िफंड प्रोसेस क‍िया जा रहा है. उन्‍होंने बताया क‍ि इंड‍िगो के बड़े अध‍िकार‍ियों को नोट‍िस जारी क‍िया गया है. उन्‍होंने कहा प‍िछले कुछ द‍िन में ब‍िगड़े हालात पर इंड‍िगो की ज‍िम्‍मेदारी तय की जाएगी. लोगों की सुरक्षा से क‍िसी भी तरह समझौता नहीं क‍िया जाएगा. यात्र‍ियों को सरकार की तरफ से लगातार मदद की जा रही है. सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, उनके आधार पर धीरे-धीरे हालात सामान्‍य हो रहे हैं. (खबर अपडेट हो रही है)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

