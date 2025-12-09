Indigo पर सरकार का हंटर, शेड्यूल में 5% कटौती का आदेश; दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट बढ़ेंगी

Indigo Crisis: इंड‍िगो एयरलाइन के लगातार दिन पर द‍िन गहरा रहे रहे संकट पर सरकार ने सख्‍त कदम उठाने का ऐलान क‍िया है. स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू ने मंगलवार को सदन में संसद में बताया क‍ि इंड‍िगो के डेली फ्लाइट शेड्यूल में 5% कटौती की गई है. अभी इंड‍िगो की तरफ से रोजाना 2300 उड़ान संचाल‍ित की जाती है. यानी इस आदेश के बाद अब इंड‍िगो की हर द‍िन 115 फ्लाइट कम हो जाएंगी. कम हुई फ्लाइट का शेड्यूल अकासा और एयर इंड‍िया एक्‍सप्रेस जैसी दूसरी एयरलाइन को द‍िया जाएगा.

यात्र‍ियों का र‍िफंड प्रोसेस क‍िया जा रहा

इंड‍िगो संकट पर स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू ने संसद में बोलते हुए कहा क‍ि एयरलाइन की तरफ से लगातार यात्र‍ियों का र‍िफंड प्रोसेस क‍िया जा रहा है. उन्‍होंने बताया क‍ि इंड‍िगो के बड़े अध‍िकार‍ियों को नोट‍िस जारी क‍िया गया है. उन्‍होंने कहा प‍िछले कुछ द‍िन में ब‍िगड़े हालात पर इंड‍िगो की ज‍िम्‍मेदारी तय की जाएगी. लोगों की सुरक्षा से क‍िसी भी तरह समझौता नहीं क‍िया जाएगा. यात्र‍ियों को सरकार की तरफ से लगातार मदद की जा रही है. सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, उनके आधार पर धीरे-धीरे हालात सामान्‍य हो रहे हैं. (खबर अपडेट हो रही है)