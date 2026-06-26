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वाराणसी से शुरू हुई भारत की पहली ‘Easy Connect’ फ्लाइट, टियर-2 शहरों को मिलेगा ग्लोबल एयर कनेक्शन का नया रास्ता

ये पहल सरकार की उस बड़ी योजना का हिस्सा है. इसके तहत भारत को 2030 तक घरेलू और 2047 तक वैश्विक एविएशन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस मॉडल से खासतौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों के यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों तक आसान और सीधी पहुंच मिलेगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 26, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:53 PM IST
वाराणसी से शुरू हुई भारत की पहली ‘Easy Connect’ फ्लाइट, टियर-2 शहरों को मिलेगा ग्लोबल एयर कनेक्शन का नया रास्ता
Image Credit: X/Social Media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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