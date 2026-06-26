/वाराणसी से शुरू हुई भारत की पहली ‘Easy Connect’ फ्लाइट, टियर-2 शहरों को मिलेगा ग्लोबल एयर कनेक्शन का नया रास्ता

Easy Connect Flight : देश में एविएशन कनेक्टिविटी को नई दिशा देते हुए पहली ‘Easy Connect’ फ्लाइट सर्विस की शुरुआत हो गई है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस नई हब-एंड-स्पोक मॉडल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई.
ये पहल सरकार की उस बड़ी योजना का हिस्सा है. इसके तहत भारत को 2030 तक घरेलू और 2047 तक वैश्विक एविएशन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस मॉडल से खासतौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों के यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों तक आसान और सीधी पहुंच मिलेगी.
इस नए सिस्टम के तहत यात्री अपने शहर (स्पोक एयरपोर्ट) से ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सभी औपचारिकताएं- जैसे चेक-इन, इमिग्रेशन और कस्टम्स- पूरी करेंगे. इसके बाद वे घरेलू हब एयरपोर्ट (जैसे दिल्ली) के जरिए अपनी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पकड़ेंगे. इससे यात्रियों को बड़े एयरपोर्ट पर अलग से प्रक्रियाओं में समय नहीं गंवाना पड़ेगा और यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी.
मंत्रालय के मुताबिक, इस मॉडल से 2030 तक लगभग 4 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं और देश की जीडीपी में करीब 30 अरब डॉलर का योगदान हो सकता है. वहीं, 2047 तक इसका कुल आर्थिक प्रभाव 16 मिलियन नौकरियों और लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है.
उद्घाटन के दौरान मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि ये कदम भारत के नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ, आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है. उन्होंने कहा कि अब लोग अपने ही शहर से अंतरराष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत कर सकेंगे और आसानी से दुनिया भर में सफर कर पाएंगे.
इस मॉडल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों चरणों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तरह ही संचालित किया जाएगा. यात्रियों को अलग-अलग बोर्डिंग पास दिए जाएंगे और कस्टम नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा.