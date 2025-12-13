Advertisement
Hindi Newsबिजनेसफाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री ने शुरू क‍िया रैंक‍िंग स‍िस्‍टमए, धड़ाधड़ न‍िपटेंगी इंश्‍योरेंस से जुड़ी श‍िकायतें

फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से शुरू क‍िये गए रैंक‍िंंग स‍िस्‍टम से न केवल श‍िकातयों का जल्‍द न‍िपटारा हो रहा है बल्‍क‍ि ग्राहकों को और भी कई तरह से फायदा म‍िल रहा है. इस स‍िस्‍टम को शुरू क‍िये जाने के बाद इंश्‍योरेंस कंपन‍ियों की परफॉरमेंस में भी सुधार हुआ है. 

Dec 13, 2025, 09:13 AM IST
Finance Ministry Plan: बैंक या इंश्‍योरेंस कंपनी से जुड़ी श‍िकायत होना आम बात है. लेक‍िन अब सरकार ने इस तरह की श‍िकायतों को तेजी से न‍िपटाने का प्रोसेस तैयार क‍िया है. सरकार की तरफ से यह कदम उठाए जाने के बाद बैंक या इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायतें पहले से कहीं तेजी से सुलझ रही हैं. फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री ने जून 2025 से नया रैंक‍िंग सिस्टम शुरू किया है, इसके बाद सरकारी-प्राइवेट बैंकों और इंश्‍योरेंस कंपनियों की परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार हुआ है.

कंपन‍ियों को रैंक‍िंग देना शुरू क‍िया

फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री ने सभी सरकारी बैंकों और पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपन‍ियों को रैंक‍िंग देना शुरू कर द‍िया है. रैंकिंग इस पर ड‍िपेंड करती है क‍ि शिकायत कितनी जल्दी और सही तरीके से सुलझाई गई. प्राइवेट इंश्‍योरेंस कंपनियों को लेकर भी इस तरह की रैंक‍िंग को जल्द शुरू क‍िया जाएगा. कहीं, रैंकिंग न डाउन हो जाए... इस डर से सभी कंपनियां अब तेजी से काम कर रही हैं.

पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही बातचीत
कस्टमर से पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ बातचीत कर रही है. इतना ही नहीं स्टाफ को अच्‍छी तरह ट्रेनिंग दी जा रही है. इसका नतीजा यह हो रहा है क‍ि श‍िकायतों में पहले के मुकाबले कमी आई है और इन्‍हें न‍िपटाने पर तेजी से काम क‍िया जा रहा है. फाइनेंस सर्व‍िस ड‍िपार्टमेंट ने इस महीने से ‘फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरैक्शन प्रोग्राम’ शुरू किया है.

‘फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरैक्शन प्रोग्राम’ के तहत हर महीने कुछ चुनिंदा बैंकों-कंपनियों के साथ मीटिंग होती है. इस दौरान DFS सचिव हर बार 20 शिकायतें खुद रिव्यू करते हैं. नया स‍िस्‍टम लागू होने के बाद आप यह कह सकते हैं क‍ि महज छह महीने में ही यह नया सिस्टम गेम-चेंजर साबित हो रहा है. अब श‍िकायत पर काम के लि‍ए कस्‍टमर को ज्‍यादा इंतजार नहीं करना होगा.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Finance Ministry

