/Rapido पर सरकार का बड़ा एक्शन, ₹10 लाख का जुर्माना; यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलना पड़ा महंगा

CCPA action on Rapido : सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने राइड-बुकिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर भ्रामक प्रॉम्प्ट, डार्क पैटर्न और अनुचित व्यापार व्यवहार के आरोप में ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है. CCPA ने कंपनी को ऐसी प्रथाओं को बंद करने का निर्देश भी दिया है. इनसे उपभोक्ताओं को राइड बुक करते समय अधिक भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाता है.
CCPA की कार्रवाई के मुताबिक रैपिडो के ऐप पर राइड बुकिंग के दौरान 'Higher the price, higher the chance of getting a ride' जैसे संदेश दिखाए गए. इसके जरिए उपभोक्ताओं को बेस किराए के अलावा अतिरिक्त रकम देने के लिए प्रेरित किया गया.
CCPA ने रैपिडो के ‘Set your price’ स्लाइडर की प्रस्तुति पर भी आपत्ति जताई. ज्यादा कीमत वाले विकल्प को हरे रंग में, जबकि कम कीमत वाले विकल्पों के साथ लाल या नारंगी रंग की चेतावनी दिखाई जाने की बात सामने आई. CCPA ने इसे ‘Interface Interference’ डार्क पैटर्न माना.
CCPA ने यह भी कहा कि राइड शुरू होने से पहले अतिरिक्त रकम को टिप के रूप में पेश करना उपभोक्ता के हित में उचित नहीं है. प्राधिकरण ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स , 2025 का हवाला देते हुए कहा कि टिपिंग फीचर राइड पूरी होने के बाद उपलब्ध कराया जाना चाहिए. CCPA के अनुसार रैपिडो ये साबित करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं करा सका कि ज्यादा भुगतान करने पर वास्तव में उपभोक्ता को राइड मिलने की संभावना बढ़ जाती है. इसी आधार पर प्राधिकरण ने ऐसे दावों और प्रॉम्प्ट को भ्रामक माना.
CCPA इससे पहले Uber, Ola, Rapido और Namma Yatri की एडवांस-टिप और डार्क पैटर्न की जांच शुरू कर चुका है. रैपिडो के खिलाफ कार्रवाई सामने आने के बाद अब Uber और Ola से जुड़े मामलों पर भी नजर है. CCPA की जांच इन दोनों कंपनियों के मामले में अभी जारी है.