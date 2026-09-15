/Rapido पर सरकार का बड़ा एक्शन, ₹10 लाख का जुर्माना; यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलना पड़ा महंगा

CCPA ने यह भी कहा कि राइड शुरू होने से पहले अतिरिक्त रकम को टिप के रूप में पेश करना उपभोक्ता के हित में उचित नहीं है. प्राधिकरण ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स , 2025 का हवाला देते हुए कहा कि टिपिंग फीचर राइड पूरी होने के बाद उपलब्ध कराया जाना चाहिए. CCPA के अनुसार रैपिडो ये साबित करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं करा सका कि ज्यादा भुगतान करने पर वास्तव में उपभोक्ता को राइड मिलने की संभावना बढ़ जाती है. इसी आधार पर प्राधिकरण ने ऐसे दावों और प्रॉम्प्ट को भ्रामक माना.