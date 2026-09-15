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Rapido पर सरकार का बड़ा एक्शन, ₹10 लाख का जुर्माना; यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलना पड़ा महंगा

आरोप है कि अगर राइड का किराया ₹60 था, तो यूजर को ₹10, ₹20 या ₹30 अतिरिक्त भुगतान करने के विकल्पों की ओर प्रेरित किया जाता था. CCPA ने इस तरह की व्यवस्था को ‘Confirm Shaming’ डार्क पैटर्न के तौर पर माना.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 15, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:02 PM IST
Rapido पर सरकार का बड़ा एक्शन, ₹10 लाख का जुर्माना; यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलना पड़ा महंगा
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

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जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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