/Rapido बनी भारत की नंबर-1 कंज्यूमर इंटरनेट App! Uber, Ola, Swiggy, Zomato, Blinkit और Zepto को यूजर्स के मामले में छोड़ा पीछे

भारत के डिजिटल लैंडस्केप में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. कभी केवल बाइक टैक्सी सेवा देने वाली Rapido अब देश की सबसे बड़ी Consumer Internet Apps में शामिल हो गई है. डिजिटल और मोबाइल ऐप इंटेलिजेंस फर्म Sensor Tower की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च से मई 2026 के दौरान रैपिडो के औसत मंथली एक्टिव यूजर्स 8.2 करोड़ रहे. ये पिछले साल की तुलना में 67% अधिक हैं.
इस उपलब्धि के साथ Rapido ने केवल Uber और Ola को ही नहीं, बल्कि Swiggy, Zomato, Blinkit और Zepto जैसी बड़ी कंपनियों को भी यूजर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है. कंपनी ने मोबिलिटी को आधार बनाकर फूड डिलीवरी, फाइनेंशियल सर्विस, कार-पूलिंग, पार्सल डिलीवरी और कैब सर्विस जैसे कई क्षेत्रों में विस्तार किया. इससे उसका यूजर बेस तेजी से बढ़ा.
Rapido- 8.2 करोड़
Blinkit- 7.9 करोड़
Swiggy- 6.7 करोड़
Zomato- 6.3 करोड़
Zepto- 5.8 करोड़
Uber- 3.9 करोड़
Ola- 2.7 करोड़
जनवरी से मार्च 2026 के दौरान Rapido के मंथली Transacting यूजर लगभग 3.6 करोड़ रहे.
अन्य कंपनियों के आंकड़े:
Blinkit- 2.7 करोड़
Zomato- 2.5 करोड़
Swiggy- 2.5 करोड़
वहीं, Uber और Ola ने अपने MTU आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं.
मार्च 2026 में Rapido ने रोजाना 65 लाख राइड्स दर्ज कीं. तुलना करें तो:
Rapido – 65 लाख राइड्स प्रतिदिन
Uber- 37 लाख राइड्स प्रतिदिन
Ola- 15 लाख राइड्स प्रतिदिन
ये आंकड़े बताते हैं कि Rapido अब Ride-Hailing Market में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभर चुकी है.
रैपिडोकी तेज ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल है. जहां Uber और Ola ड्राइवरों से हर ट्रिप पर 20–30% तक कमीशन लेते हैं, वहीं Rapido ड्राइवरों से एक निश्चित सदस्यता शुल्क लेती है. इसके बाद ड्राइवर अपनी पूरी कमाई अपने पास रख सकते हैं. इसी मॉडल ने बड़ी संख्या में ड्राइवरों को प्लेटफॉर्म से जोड़ा और कंपनी की ग्रोथ को नई रफ्तार दी.
2015 में केवल बाइक टैक्सी सर्विस से शुरुआत करने वाली रैपिडो ने समय के साथ अपने कारोबार का विस्तार किया. कंपनी ने Cab Service, E-Rickshaw, Parcel Delivery, Food Delivery, Financial Services और Car-Pooling जैसी कई सेवाएं शुरू कीं. यही रणनीति रैपिडो को भारत के सबसे बड़े Consumer इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स में शामिल करने में अहम साबित हुई.