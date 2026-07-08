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Rapido बनी भारत की नंबर-1 कंज्यूमर इंटरनेट App! Uber, Ola, Swiggy, Zomato, Blinkit और Zepto को यूजर्स के मामले में छोड़ा पीछे

डिजिटल और मोबाइल ऐप इंटेलिजेंस फर्म Sensor Tower की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च से मई 2026 के दौरान रैपिडो के औसत मंथली एक्टिव यूजर्स 8.2 करोड़ रहे. ये पिछले साल की तुलना में 67% अधिक हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 08, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:14 PM IST
Rapido बनी भारत की नंबर-1 कंज्यूमर इंटरनेट App! Uber, Ola, Swiggy, Zomato, Blinkit और Zepto को यूजर्स के मामले में छोड़ा पीछे
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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