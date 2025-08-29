रेयर अर्थ संकट: चीन का भारत पर दबाव, Xi-Modi मुलाकात में क्या होगा बड़ा एलान?
भारत और चीन के रिश्तों में गर्मजोशी के बावजूद, भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां अब भी हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी से जूझ रही हैं. यह संकट तब और बढ़ गया जब चीन ने अप्रैल में अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच अपने रेयर अर्थ उत्पादों के निर्यात पर सख्त पाबंदी लगा दी

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:39 PM IST
सूत्रों के अनुसार, चीन में भारी रेयर अर्थ मैग्नेट्स आयात के लिए 50 से ज्यादा भारतीय आवेदन अनुमोदन के लिए रुके हुए हैं. जबकि जुलाई में कुल रेयर अर्थ मैग्नेट्स का भारत को निर्यात बढ़ा, यह केवल लाइट ग्रेड मैग्नेट्स (LREs) की सप्लाई बढ़ने की वजह से था, जिन्हें छोटे मोटरों में इस्तेमाल किया जा सकता है. भारी मैग्नेट्स की कमी के चलते भारतीय ऑटो कंपनियों को डिज़ाइन बदलकर मोटरों को LRE या फेराइट आधारित मैग्नेट्स पर चलाने के विकल्प तलाशने पड़े हैं.

यह भी पढ़ें- क्या है वो दुर्लभ चीज, जिस पर चीन ने भारत के लिए खोल दिए अपने दरवाजे, क्यों है ये इतना खास?

ऑटोमोबाइल कंपनियों की क्या मांग?
ऑटोमोबाइल कंपनियां सरकार से लगातार आग्रह कर रही हैं कि चीन के साथ इस मसले पर बातचीत की जाए. हालांकि हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों में कुछ पॉजिटिव संकेत मिले हैं, जैसे कि सीधे हवाई मार्ग फिर से शुरू करने और सीमा तनाव कम करने पर बातचीत, लेकिन महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति पर अब भी समाधान नहीं निकला है. इस आपूर्ति संकट के कारण बड़े मोटर वाले कार निर्माता और दोपहिया कंपनियां अपने त्योहारी सीजन की उत्पादन योजनाओं में पीछे रह गई हैं. कुछ मामलों में, भारी मैग्नेट्स को एयरलाइन हैंड बैगेज में लाकर या ग्रेनाइट स्लैब के बीच छिपाकर भारत लाया गया. चीन ने हाल ही में “शून्य सहनशीलता” की नीति अपनाते हुए अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

वैकल्पिक सोर्स की तलाश
भारतीय कंपनियां अब चीन के बाहर वैकल्पिक सोर्स की तलाश में हैं. बजाज ऑटो जैसी कंपनियां ऐसे मैग्नेट्स विकसित करने में तेजी ला रही हैं, जिन्हें न हल्की न भारी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आवश्यकता हो. वहीं सरकार भी देश में स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है, लेकिन इसके लिए समय और लागत दोनों ज्यादा होंगे. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी की यह मुलाकात इस संकट का समाधान निकालने और भारत के हित में नीति संबंधी निर्णय लेने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है.

Shivendra Singh

Rare earthXi-Modi meeting

