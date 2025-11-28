सात समंदर पार बिकने जा रहा रतन टाटा का बंगला, 7:15 बजे वाला दोस्त खरीदारों की रेस में सबसे आगे, ₹550000000 का ऑफर

Ratan Tata House: दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंगदी सादगी में काट ली. करोड़ों की संपत्ति के बावजूद वो सिंपल लाइफ जीते थे. यही वजह है कि उनकी संपत्ति लोगों के नजर से ओझल रही. उनके जाने के बाद उनकी वसीयत में उनकी दौलत का खुलासा हुआ. रतन टाटा ही संपत्ति में शामिल उनका एक घर अब बिकने जा रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा के Seychelles में बना विला बिकने जा रहा है. समंदर के किनारे बने इस बंगले की कीमत 85 लाख रुपये हैं, जिसे खरीदने के लिए 55 करोड़ रुपये की बोली लगाई गई है.

समंदर किनारे बना है रतन टाटा का बंगला

सेशेल्स के सबसे बड़े द्वीप माहे पर बना ये बंगला रतन टाटा के दिल के बेहद करीब था. उन्होंने अपनी इस संपत्ति को अपने सिंगापुर स्थित निवेश फंड RNT Associates को सौंपा था. रतन टाटा ने ये घर अपने निजी इस्तेमाल के लिए खरीदा था. अब विला की नीलामी भी यही कंपनी देख रही है. इस नीलामी से मिलने वाले पैसे को दो हिस्से में बांटकर रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को दिया जाएगा.

कौन खरीद रहना चाहता है रतन टाटा का ये घर

रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा के करीबी दोस्त उनका ये घर खरीदना चाहते हैं. घर के लिए बोली लगाने वालों में एयरसेल के फाउंडर और टाटा के दोस्त श्री शिवाशंकरन सबसे आगे हैं. उन्होंने इस विला के लिए 55 करोड़ रुपये रुपये का ऑफर दिया है. वो इस प्रॉपर्टी को प्रीमियम देकर खरीदना चाहते हैं. हालांकि मीडिया रिपोर्ट पर शिवाशंकरन की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है.

7.15 बजे वाली दोस्ती का किस्सा

शिवाशंकर और रतन टाटा गहरे दोस्त थे. दोनों के बीच लंबे वक्त तक दोस्ती चली थी. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो सात साल तक हर दिन सुबह 7:15 बजे रतन टाटा से मिलने उनके मुंबई के बख्तावर बिल्डिंग जाया करते थे. दोनों अक्सर साथ में टहला करते थे. जब रतन टाटा सेशेल्स में वो बंगला खरीदना चाहते थे तो शिवाशंकरन ने ही नकी मदद की थी.