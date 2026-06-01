TATA में नया घमासान, 12 जून को निकलेगा समाधान! चंद्रशेखरन को फिर से कमान सौंपने पर सस्पेंस, रतन टाटा के 'खास' से क्यों खफा है नोएल ?

Tata Group: रतन टाटा के निधन के बाद मानो टाटा समूह (Tata Group) एक के बाद एक विवादों की वजह से चर्चा में है. कभी एयर इंडिया हादसे को लेकर तो कभी बोर्ड रूम ड्रामा, नासिक TCS धर्मांतरण विवाद....एक के बाद एक विवाद टाटा को घेर रहे हैं और कमान संभाल रहे नोएल टाटा विवश नजर आ रहे हैं. ताजा विवाद टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर उठ रहा है. रतन टाटा के बेहद करीब और खास माने जाने वाले एन चंद्रशेखरन टाटासंस की कमान संभाल रहे हैं. उनकी दोबारा नियुक्ति पर टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के बयान ने सस्पेंस बना दिया है. साल 2017 से टाटासंस के चेयरमैन पद को संभाल रहे चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म हो रहा है.

एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति पर विवाद ?

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने 26 मई को हुई मीटिंग में बताया कि टाटासंस से जुड़े अभी कई अहम मुद्दे अनसुलझे हैं. ऐसे में कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर औपचारिक चर्चा करना जल्दबाजी होगी. नोएल के बयान के बाद चंद्रशेखरन और टाटा के बीच गतिरोध पैदा हो सकता है.

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एन चंद्रशेखरन से नोएल टाटा के सवाल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोएल टाटा ने टाटा ने चंद्रशेखरन से समूह के 5 साल के रणनीतिक रोडमैप, शापूरजी पलौंजी ग्रुप को बाहर करने के विकल्प, टाटा संस की लिस्टिंग के फ्रेमवर्क के बारे में ज्यादा क्लैरिटी मांगी. कंपनी के बोर्ड, गवर्नेंस को लेकर चल रही उथल-पुथल, एयर इंडिया और बिगबास्केट जैसी यूनिट्स के प्रदर्शन पर उठ रहे सवालों के बीच अब चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है. टाटासंस के चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म होने वाला है. तीसरी बार उनकी नियुक्ति को लेकर संभावनाएं तेज हैं. अब तक माना जा रहा था कि इसमें कोई अड़चन नहीं है, लेकिन नोएल टाटा के ताजा बयान ने सस्पेंस बना दिया है.

12 जून को बोर्ड मीटिंग

बता दें कि टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में 66 फीसदी हिस्सेदारी है. जबकि 18 फीसदी हिस्सेदारी एसपी ग्रुप की है. हालांकि शापूरजी पलौंजी ग्रुप अपनी हिस्सेदारी बेचकर कर्ज चुकाना चाहता है. नोएल टाटा एयर इंडिया और बिगबास्केट के प्रदर्शन के खफा है. अब टाटा संस की अगली बैठक 12 जून को होनी है, जिसमें कंपनी के सालाना अकाउंट्स पर चर्चा होगी.