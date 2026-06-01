Advertisement
trendingNow13234778
Hindi NewsबिजनेसTATA में नया घमासान, 12 जून को निकलेगा समाधान! चंद्रशेखरन को फिर से कमान सौंपने पर सस्पेंस, रतन टाटा के खास से क्यों खफा है नोएल ?

TATA में नया घमासान, 12 जून को निकलेगा समाधान! चंद्रशेखरन को फिर से कमान सौंपने पर सस्पेंस, रतन टाटा के 'खास' से क्यों खफा है नोएल ?

 TATA N Chandrasekaran: टाटासंस के चेयरमैन एन चेंद्रशेखरन के तीसरी बार चेयरमैन बनने पर सस्पेंस मंडराने लगा है. टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने चंद्रशेखन के तीसरे कार्यकाल पर सस्पेंस बना दिया है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 01, 2026, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TATA में नया घमासान, 12 जून को निकलेगा समाधान! चंद्रशेखरन को फिर से कमान सौंपने पर सस्पेंस, रतन टाटा के 'खास' से क्यों खफा है नोएल ?

Tata Group: रतन टाटा के निधन के बाद मानो टाटा समूह (Tata Group) एक के बाद एक विवादों की वजह से चर्चा में है. कभी एयर इंडिया हादसे को लेकर तो कभी  बोर्ड रूम ड्रामा, नासिक TCS धर्मांतरण विवाद....एक के बाद एक विवाद टाटा को घेर रहे हैं और कमान संभाल रहे नोएल टाटा विवश नजर आ रहे हैं. ताजा विवाद टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर उठ रहा है. रतन टाटा के बेहद करीब और खास माने जाने वाले एन चंद्रशेखरन टाटासंस की कमान संभाल रहे हैं. उनकी दोबारा नियुक्ति पर टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के बयान ने सस्पेंस बना दिया है. साल 2017 से टाटासंस के चेयरमैन पद को संभाल रहे चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म हो रहा है. 

एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति पर विवाद ?  

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने 26 मई को हुई मीटिंग में बताया कि टाटासंस से जुड़े अभी कई अहम मुद्दे अनसुलझे हैं. ऐसे में कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर औपचारिक चर्चा करना जल्दबाजी होगी. नोएल के बयान के बाद चंद्रशेखरन और टाटा के बीच गतिरोध पैदा हो सकता है.  

Add Zee News as a Preferred Source

एन चंद्रशेखरन से नोएल टाटा के सवाल 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोएल टाटा ने टाटा ने चंद्रशेखरन से समूह के 5 साल के रणनीतिक रोडमैप, शापूरजी पलौंजी ग्रुप को बाहर करने के विकल्प, टाटा संस की लिस्टिंग के  फ्रेमवर्क के बारे में ज्यादा क्लैरिटी मांगी. कंपनी के बोर्ड, गवर्नेंस को लेकर चल रही उथल-पुथल, एयर इंडिया और बिगबास्केट जैसी  यूनिट्स के प्रदर्शन  पर उठ रहे सवालों के बीच अब चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है.  टाटासंस के चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म होने वाला है. तीसरी बार उनकी नियुक्ति को लेकर संभावनाएं तेज हैं. अब तक माना जा रहा था कि इसमें कोई अड़चन नहीं है, लेकिन नोएल टाटा के ताजा बयान ने सस्पेंस बना दिया है.  

12 जून को बोर्ड मीटिंग
 बता दें कि टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में 66 फीसदी हिस्सेदारी है. जबकि 18 फीसदी हिस्सेदारी एसपी ग्रुप की है. हालांकि शापूरजी पलौंजी ग्रुप अपनी हिस्सेदारी बेचकर कर्ज चुकाना चाहता है. नोएल टाटा एयर इंडिया और बिगबास्केट के प्रदर्शन के खफा है. अब टाटा संस की अगली बैठक 12 जून को होनी है, जिसमें कंपनी के सालाना अकाउंट्स पर चर्चा होगी.  

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Tata

Trending news

छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
CBSE OSM System
छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
Dawood Ibrahim
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
West Bengal
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
Suvendu Adhikari Cabinet Expansion
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
Bengal Free Bus Travel For Women
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान
Dawood Ibrahim
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान
दिल्ली समेत इन राज्यों में प्री-मानसूनी बारिश का अलर्ट, 72 घंटे की छुट्टी पर हीट वेव
Monsoon 2026
दिल्ली समेत इन राज्यों में प्री-मानसूनी बारिश का अलर्ट, 72 घंटे की छुट्टी पर हीट वेव
ED के इस बड़े अधिकारी ने अचानक छोड़ दी नौकरी! माल्या-नीरव मोदी केस से रहा है कनेक्शन
ED
ED के इस बड़े अधिकारी ने अचानक छोड़ दी नौकरी! माल्या-नीरव मोदी केस से रहा है कनेक्शन
बंगाल में बवाल: बीजेपी नेता पर हमला, नदिया में बम बरामद और TMC ऑफिस में तोड़फोड़
Bengal
बंगाल में बवाल: बीजेपी नेता पर हमला, नदिया में बम बरामद और TMC ऑफिस में तोड़फोड़