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'6 महीने बीत चुके हैं और अब तक...', AGM से पहले टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा

Tata Sons Chairman Resign: टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अचानक इस्तीफा दे दिया है. 1987 से टाटा के साथ जुड़े चंद्रशेखरन ने 18 अगस्त को होने वाली AGM मीटिंग से पहले रिजाइन कर दिया है. अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने इस्तीफे की वजह भी बताई है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 12, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:47 PM IST
'6 महीने बीत चुके हैं और अब तक...', AGM से पहले टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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