रतन टाटा के दुन‍िया से जाने के बाद बिकने जा रहा 'ताज होटल', 17600 करोड़ की डील में कौन द‍िग्‍गज शाम‍िल?
रतन टाटा के दुन‍िया से जाने के बाद बिकने जा रहा 'ताज होटल', 17600 करोड़ की डील में कौन द‍िग्‍गज शाम‍िल?

The Pierre Hotel: टाटा ग्रुप की होटल चेल ताज होटल की अमेर‍िका में स्‍थ‍ित होटल 'द पीयर होटल' के सौदे की डील फाइनल होने वाली है. इसके लिए ताज ग्रुप की ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया और सऊदी कारोबारी इस्सम खशोगी से बातचीत चल रही है. दोनों इस होटल को खरीद सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:01 PM IST
रतन टाटा के दुन‍िया से जाने के बाद बिकने जा रहा 'ताज होटल', 17600 करोड़ की डील में कौन द‍िग्‍गज शाम‍िल?

Taj Hotel Deal: टाटा ग्रुप से जुड़ी होटल चेन ताज ग्रुप (Taj Group) न्यूयॉर्क के मशहूर 'द पीयर होटल' (The Pierre Hotel) की ब‍िक्री करने का प्‍लान बना रही है. इस होटल को ताज ग्रुप ने साल 2005 में खरीदा था. अब इस होटल के करीब 176196000000 रुपये (2 बिलियन डॉलर) में ब‍िकने की उम्‍मीद है. अगर यह डील फाइनल हुई तो ताज ग्रुप (Taj Group) इस होटल का मैनेजमेंट छोड़ देगा. इसके बाद अमेरिका में ताज ग्रुप का केवल एक होटल, सैन फ्रांसिस्को का ताज कैम्पटन प्लेस (Taj Campton Place) बचेगा. हालांक‍ि इस पूरे मामले को लेकर ताज ग्रुप की तरफ से क‍िसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई.

ताज ग्रुप ने 2005 में खरीदा था होटल

ताज ग्रुप के 'द पीयर होटल' (The Pierre Hotel) में 189 कमरे, एक रेस्‍टोरेंट और लग्जरी अपार्टमेंट हैं. इन अपार्टमेंट में कई मशहूर हस्तियों जैसे अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, जॉर्डन की राजकुमारी फिरयाल, फैशन डिजाइनर टोरी बर्च और ड‍िज्‍नी के पूर्व हेड माइकल ईस्नर के घर हैं. लुटनिक के पास होटल में एक पेंटहाउस भी है. ताज ग्रुप की तरफ से साल 2005 में इस होटल को खरीदा गया था. इसके बाद साल 2009 में होटल की र‍िपेयर पर 100 मिलियन डॉलर का खर्च क‍िया गया था. यह ताज ग्रुप का नॉर्थ अमेर‍िका का सबसे बड़ा होटल है.

टाटा की होटल कंपनी IHCL
ताज ग्रुप, टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) का हिस्सा है. आईएचसीएल (IHCL) 165 बिलियन डॉलर के टाटा ग्रुप का हिस्सा है. आईएचसीएल (IHCL) ने अपनी अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड ओवरसीज होल्डिंग (UOH) में साल 2025 में 2324 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट क‍िया है. लेक‍िन UOH को 82 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. अगर यह डील फाइनल होती है तो ताज ग्रुप का अमेरिका में प्रभाव कम हो जाएगा. होटल द पीयर को पिछले साल ब‍िक्री के ल‍िये रखा गया था. अब सभी की नजर इस डील पर ट‍िकी हैं.

कौन खरीदेगा होटल?
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार होटल की डील से जुड़ी बातचीत अंतिम चरण में चल रही है. ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया और सऊदी कारोबारी इस्सम खशोगी मिलकर इसे खरीद सकते हैं. डील पूरी होने पर होटल का मैनेजमेंट सुल्तान की लग्जरी होटल चेन डोरचेस्टर कलेक्शन (Dorchester Collection) को मिल सकता है. खशोगी की तरफ से इस डील के लिए पैसा द‍िया जा सकता है.

IHCL के चेयरमैन ने क्या कहा?
होटल से जुड़ी डील पर इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड (IHCL) के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने प‍िछले द‍िनों कहा था क‍ि कंपनी की व‍िदेश में व‍िस्‍तार करने का कोई आक्रामक प्‍लान नहीं है. जुलाई महीने में AGM के दौरान उन्होंने कहा था कि हम हर ग्‍लोबल मार्केट में नहीं जाएंगे, बल्कि कुछ चुन‍िंदा जगहों पर ही अपना कारोबार बढ़ाएंगे. व‍ित्‍तीय वर्ष 2025 के दौरान IHCL के इंटरनेशनल होटल्‍स ने करीब 1,512 करोड़ रुपये का रेवेन्‍यू दर्ज क‍िया है. इसके अलावा कंपनी ने 202 करोड़ रुपये का ऑपरेशनल प्रॉफ‍िट कमाया है.

'द पीयर होटल' के ब‍िकने की खबर रतन टाटा की मौत के करीब एक साल के अंदर आई है. रतन टाटा का न‍िधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था. कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि रतन टाटा के न‍िधन के बाद टाटा ग्रुप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा. पहले ग्रुप की द‍िग्‍गज आईटी कंपनी टीसीएस में छंटनी, हायर‍िंग पर रोक और फिर भोपाल से ब‍िजनेस समेटने की खबरों ने बाजार को हवा दी है. नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन के बीच अनबन की खबरें भी प‍िछले द‍िनों आई थीं.

