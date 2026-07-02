/रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगी रहे मेहली मिस्त्री ने छोड़ा RNT Associates, Tata Trusts से विदाई के बाद एक और बड़ा कदम

RNT Associates : दिवंगत रतन टाटा के लंबे समय तक करीबी सहयोगी और भरोसेमंद सलाहकार रहे मेहली मिस्त्री ने अब RNT Associates Private Limited के बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया है. उनका इस्तीफा 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है. इससे पहले नवंबर 2025 में उनका कार्यकाल टाटा ट्रस्ट्स में आगे नहीं बढ़ाया गया था. इसके बाद उन्हें वहां से भी बाहर होना पड़ा था.
30 जून को बोर्ड को भेजे गए अपने इस्तीफे में मेहली मिस्त्री ने कहा कि अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने डायरेक्टर पद छोड़ने का फैसला किया है. वे मार्च 2023 में RNT Associates के बोर्ड में शामिल हुए थे और तीन साल से अधिक समय तक इस भूमिका में रहे.
RNT Associates से इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब मेहली मिस्त्री पहले ही टाटा ट्रस्ट्स से अलग हो चुके हैं. अक्टूबर 2025 में उनके कार्यकाल के रिन्यूअल को मंजूरी नहीं मिली थी. इसके चलते उन्हें सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी पद से हटना पड़ा. इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के समक्ष याचिका दायर कर ट्रस्ट्स के संचालन और कुछ फैसलों पर सवाल भी उठाए थे.
RNT Associates की स्थापना वर्ष 2009 में रतन टाटा के फैमिली ऑफिस और निजी निवेश मंच के रूप में की गई थी. इसी प्लेटफॉर्म के जरिए रतन टाटा ने कई उभरती कंपनियों और स्टार्टअप्स में निवेश किया. इस पोर्टफोलियो में Paytm, Ola और BlueStone जैसी चर्चित कंपनियां भी शामिल रही हैं.
मौजूदा समय में RNT Associates के बोर्ड में रतन टाटा की बहनें शिरीन जेजेभॉय और डिआना जेजेभॉय के अलावा टाटा समूह के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. रतन टाटा के निधन से पहले कंपनी की शेयरहोल्डिंग को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट के तहत पुनर्गठित किया गया था. इन संस्थाओं में नोएल टाटा और एन. चंद्रशेखरन जैसे वरिष्ठ नाम भी जुड़े हुए हैं.
कॉरपोरेट एनालिस्ट के मुताबिक, मेहली मिस्त्री का RNT Associates से अलग होना केवल एक सामान्य इस्तीफा नहीं माना जा रहा. रतन टाटा के करीबी सहयोगी के रूप में उन्होंने वर्षों तक कई महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसलों में भूमिका निभाई थी. ऐसे में टाटा ट्रस्ट्स के बाद फैमिली ऑफिस से भी उनका बाहर होना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि टाटा समूह की नई नेतृत्व व्यवस्था अब पूरी तरह आकार ले रही है.