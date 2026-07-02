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रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगी रहे मेहली मिस्त्री ने छोड़ा RNT Associates, Tata Trusts से विदाई के बाद एक और बड़ा कदम

30 जून को बोर्ड को भेजे गए अपने इस्तीफे में मेहली मिस्त्री ने कहा कि अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने डायरेक्टर पद छोड़ने का फैसला किया है. वे मार्च 2023 में RNT Associates के बोर्ड में शामिल हुए थे और तीन साल से अधिक समय तक इस भूमिका में रहे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 02, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:03 PM IST
रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगी रहे मेहली मिस्त्री ने छोड़ा RNT Associates, Tata Trusts से विदाई के बाद एक और बड़ा कदम
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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