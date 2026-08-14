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राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार का तोहफा, डिजिटल करेंसी से मिलेगा गेहूं-चावल; कैसे काम करेगा यह स‍िस्‍टम

Ration Card: सरकार की तरफ से शुरू की जा रही ड‍िज‍िटल करेंसी के जर‍िये अब नगद भुगतान क‍िये बि‍ना राशन ल‍िया जा सकेगा. इस सुव‍िधा को पायलट प्रोजेक्‍ट के तौर पर चंडीगढ़ में शुरू क‍िया जा रहा है. आने वाले समय में इसे देश के दूसरे राज्‍यों में भी शुरू क‍िया जाना है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 14, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:22 PM IST
राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार का तोहफा, डिजिटल करेंसी से मिलेगा गेहूं-चावल; कैसे काम करेगा यह स‍िस्‍टम
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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