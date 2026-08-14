Ration From Digital Currency: देश में डिजिटल ट्रांजेक्‍शन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लि‍ए सरकार ने क्रांतिकारी पहल शुरू की है. अब सरकारी राशन की दुकानों से 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (CBDC) के जर‍िये अनाज खरीदा जा सकेगा. ड‍िज‍िटल करेंसी के जर‍िये अनाज ब‍िक्री का यह प्रयोग सबसे पहले चंडीगढ़ में शुरू क‍िया गया है. स्वतंत्रता दिवस 2026 (15 अगस्‍त 2026) से एक द‍िन पहले इस योजना का आधिकारिक आगाज किया गया. इस सुव‍िधा के शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्‍न योजना (PMGKAY) के तहत दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी अब लाभार्थियों को सीधे डिजिटल रुपये के रूप में दी जाएगी.