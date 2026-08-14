Ration From Digital Currency: देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सरकार ने क्रांतिकारी पहल शुरू की है. अब सरकारी राशन की दुकानों से 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (CBDC) के जरिये अनाज खरीदा जा सकेगा. डिजिटल करेंसी के जरिये अनाज बिक्री का यह प्रयोग सबसे पहले चंडीगढ़ में शुरू किया गया है. स्वतंत्रता दिवस 2026 (15 अगस्त 2026) से एक दिन पहले इस योजना का आधिकारिक आगाज किया गया. इस सुविधा के शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी अब लाभार्थियों को सीधे डिजिटल रुपये के रूप में दी जाएगी.
नई तकनीक बेस्ड राशन ड्रिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लागू करने वाला चंडीगढ़ पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. 14 अगस्त से शुरू होने वाली इस सर्विस के जरिये चंडीगढ़ के 55,000 से ज्यादा लाभार्थी डिजिटल करेंसी का यूज करके सरकारी राशन दुकानों से गेहूं और चावल खरीद सकेंगे. इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 542 राशन दुकानों को इस डिजिटल सिस्टम से जोड़ दिया गया है.
नई व्यवस्था के तहत सरकार हर लाभार्थी के डिजिटल वॉलेट में तय खाद्य सब्सिडी राशि सीधे ट्रांसफर करेगी. इसके बाद लाभार्थी किसी भी सरकारी राशन वाली दुकान पर जाकर QR कोड स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकेंगे. भुगतान करने के बाद लाभार्थी अपना राशि ले सकेगा. इससे लोगों को नकद पैसे रखने या लंबी लाइन में लगकर डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा प्रोसेस पूरा करने में होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलेगा.
डिजिटल रुपये सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्रोग्रामेबिलिटी (सशर्त यूज) है. डिजिटल वॉलेट में मिलने वाली सब्सिडी की रकम का इस्तेमाल केवल और केवल तय खाद्य सामग्री लेने के लिये किया जा सकेगा. लाभार्थी इस पैसे का इस्तेमाल किसी दूसरे पर्सनल या अन्य चीजों की खरीदारी के लिए नहीं कर सकेंगे. इससे सरकार की सब्सिडी का मिसयूज रुकेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकार की तरफ से दी जा रही वित्तीय सहायता जिस मकसद से दी जा रही है, उसी में इसका यूज हो.
इस सिस्टम में एक बड़ा सेफ्टी फीचर यह भी जोड़ा गया है कि यदि कोई लाभार्थी अपने डिजिटल वॉलेट में मिली सब्सिडी का यूज एक महीने के अंदर नहीं करता तो वह अनयूज्ड रकम अपने आप वापस सरकारी खाते में चली जाएगी. इससे सरकार के लिए पूरे प्रोसेस की रियल टाइम ट्रैकिंग करना और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना आसान हो जाएगा. चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने बताया यह यह सिस्टम फिजिकल राशन डिस्ट्रीब्यूशन और डीबीटी (DBT) के बाद बड़ा तकनीकी कदम है.