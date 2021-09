Ration Card: राशन कार्ड से जुड़ी कई बड़ी सेवाएं मिल रही हैं ऑनलाइन, फटाफट जानें तरीका

नई दिल्ली: राशन कार्ड गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. कई बार ऐसा होता है कि हमारे राशन कार्ड में कुछ कमियां होती है या हमे राशन कार्ड अपडेट कराना होता है. या कई बार राशन कार्ड खो जाने पर हमें उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनावाना होता है, या नया राशन कार्ड चाहिए होता है. ऐसे तमाम परेशानियों से अब चुटकियों में निजात पा सकते हैं. सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इन समस्याओं का निदान मिल गया है.

अब आप अपने नजदीकी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए राशन कार्ड से जुड़ी कई सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं. डिजिटल इंडिया ने एक ट्वीट कर इस बारे में विस्तार से बताया है.

डिजिटल इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी है कि, 'कॉमन सर्विस सेंटर सुविधा ने इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया है. इससे देश भर में में 3.70 लाख सीएससी के माध्यम से राशन कार्ड सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सकेगा. इस साझेदारी से देश भर में 23.64 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को लाभ होने की उम्मीद है.'

इसके तहत अब देश भर के 23.64 करोड़ से अधिक राशन कार्ड होल्डर कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए राशन कार्ड की कई सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.आइये जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया.

.@CSCegov_, under the @GoI_MeitY has signed a MoU with the @fooddeptgoi to enable ration card services through 3.70 Lakh CSCs across the country. The partnership is expected to benefit over 23.64 crore ration card holders across the country. pic.twitter.com/OIbutQClC3

— Digital India (@_DigitalIndia) September 16, 2021