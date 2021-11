Ration Card में तुरंत अपडेट करें अपना मोबाइल नंबर, हमेशा मिलेगा राशन; ये रही आसान प्रक्रिया

नई दिल्ली: Ration Card: राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है. राशन कार्ड एक बेहद जरूरी कागजात है जिससे आप सरकार की तरफ से फ्री में राशन (Ration) ले सकते हैं. लेकिन आप जान लें कि अगर इस कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर गलत डला है या फिर नंबर बदल गया है और कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है. इसलिए आप बिना देर कीये फटाफट अपने राशन कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करा लें.

अपडेट जरूर करें मोबाइल नंबर

राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत ही आसान है. आप घर बैठे बहुत आसानी से ये कर सकते हैं. दरअसल, अगर आपके राशन कार्ड में पुराना मोबाईल नंबर डला होगा तो आपको राशन से जुड़े अपडेट नहीं मिल पाएंगे. विभाग की तरफ से आय दिन कई जरूरी अपडेट मैसेज के जरिए कार्डधारकों तक भेजे जाते हैं.

1. इसके लिए पहले आप इस साइट https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर विजिट करें.

2. आपके सामने एक पेज ओपन होगा. यहां आपको Update Your Registered Mobile Number लिखा हुआ दिखाई देगा.

3. अब इसके नीचे दिए गए कॉलम में आप अपनी जानकारी फिल करें.

5. यहां पहले कॉलम में Aadhaar Number of Head of Household/NFS ID लिखें.

6. दूसरे कॉलम में Ration card No लिखें.

7. तीसरे कॉलम में Name of Head of Household लिखें.

8. आखिरी कॉलम में आप अपना नया मोबाइल नंबर लिखें और सेव करें.

10. अब आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा.

'वन नेशन-वन राशन कार्ड' शुरू

गौरतलब है कि देश के 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक जून 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' शुरू हो चुकी है. इस योजना के तहत आप किसी भी राज्य में रहकर राशन खरीद सकते हैं. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव में पहले से ही ये योजना लागू है.

