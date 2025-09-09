₹8,000 की नौकरी करने वाले शख्स को मिला ₹46,18,32,916 का इनकम टैक्स नोटिस, क्या है मामला?

Income Tax Notice : मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक ढाबे पर काम करने वाले 30 साल के रविंदर सिंह चौहान ने 46 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स नोटिस मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. रविंदर चौहान ने कहा, 'मैं एक ढाबे पर काम करता हूं. मेरे अकाउंट में पूरे साल में 3 लाख रुपये से भी कम का ट्रांजैक्शन होता है.'

पहली बार नोटिस 9 अप्रैल 2025 को आया

चौहान का दावा है कि 8 महीने तक उन्हें कोई PF पैसा या इंसेंटिव नहीं मिला और वो बैंक अकाउंट बंद भी नहीं कर पाए. 2023 में टोल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उनकी नौकरी चली गई और उन्हें पुणे में नौकरी ढूंढनी पड़ी.

पहला इनकम टैक्स नोटिस 9 अप्रैल, 2025 को चौहान के घर पहुंचा, जो अंग्रेजी में था. न तो चौहान और न ही उनकी पत्नी इसे समझ पाए इसलिए उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया. 25 जुलाई को दूसरा नोटिस आने पर चौहान ने इस बारे में पता लगाने का फैसला किया था.

रविंदर सिंह चौहान के वकील प्रद्युमन सिंह भदौरिया ने दावा किया कि नवंबर 2019 में जब चौहान ग्वालियर बाईपास पर एक टोल प्लाजा पर मेस हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था, तो उसके पर्यवेक्षक ने उसे अपना बैंक डिटेल और आधार कार्ड की जानकारी देने को कहा ताकि उसके प्रोविडेंट फंड से संबंधित काम हो सके.

आयकर विभाग ने क्या कहा?

आयकर विभाग की ग्वालियर यूनिट ने अपने नोटिस में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 46,18,32,916 रुपये का टैक्सएबल इनकम टैक्स निर्धारण से बच गया है. ये मामला टैक्स असेसमेंट ईयर वर्ष 2021-22 से संबंधित है. इसलिए टैक्सपेयर का मामला नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त पाया गया है.