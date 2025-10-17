Advertisement
trendingNow12966196
Hindi Newsबिजनेस

Rivaba Jadeja's net Worth: कितने करोड़ की मालकिन हैं रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा? इंजीनियर, MLA...मंत्री तक का सफर, पूरी डिटेल यहां

 क्रिकेट जगत में रवींद्र जडेजा की सफलता की तरह ही रिवाबा ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rivaba Jadeja's net Worth: कितने करोड़ की मालकिन हैं रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा? इंजीनियर, MLA...मंत्री तक का सफर, पूरी डिटेल यहां

Rivaba Jadeja's net worth :  टीम इंडिया के हरफनमौला ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने राजनीति की पिच में भी अपनी छाप छोड़ दी है. क्रिकेट जगत में रवींद्र जडेजा की सफलता की तरह ही रिवाबा ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है. उनकी ये उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि गुजरात और देश की राजनीति में भी एक नई दिशा और उम्मीद जगाती है. टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी ने राजनीति के मैदान में छक्का लगा दिया है. रिवाबा जडेजा की गुजरात सरकार में मंत्री बन गई हैं. शुक्रवार को गुजरात मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 25 विधायकों में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी भी शामिल थीं, जो जामनगर उत्तर से विधायक हैं.

रिवाबा जडेजा कौन हैं?

34 वर्षीय रिवाबा जडेजा टीम इंडिया के हरफनमौला ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरि सिंह सोलंकी की भतीजी हैं और राजकोट के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं. मार्च 2019 में भाजपा में शामिल होने से पहले, वह राजपूत संगठन करणी सेना का हिस्सा थीं. रीवाबा जडेजा गुजरात के जामनगर उत्तर से भाजपा विधायक हैं. उन्होंने 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव जीता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिवाबा जडेजा की कुल संपत्ति कितनी है?

2022 के विधानसभा चुनावों से पहले, रिवाबा जडेजा ने घोषणा की थी कि उनके पास 100 करोड़ रुपये की संपत्ति है. राजकोट में उनका एक रेस्टोरेंट भी है. रिवाबा महिला सशक्तिकरण के लिए मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट नामक एक गैर-सरकारी संगठन भी चलाती हैं. उन्होंने अहमदाबाद स्थित गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है. रिवाबा ने 2016 में रवींद्र जडेजा से शादी की और उनकी एक बेटी निधन्या है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Rivaba Jadeja net worth

Trending news

न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
Digital Arrest Scam
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
Supreme Court
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
rajnath singh
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
Gujarat News in Hindi
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
Leh Violence
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
Harcharan Singh Bhullar
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान