Rivaba Jadeja's net worth : टीम इंडिया के हरफनमौला ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने राजनीति की पिच में भी अपनी छाप छोड़ दी है. क्रिकेट जगत में रवींद्र जडेजा की सफलता की तरह ही रिवाबा ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है. उनकी ये उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि गुजरात और देश की राजनीति में भी एक नई दिशा और उम्मीद जगाती है. टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी ने राजनीति के मैदान में छक्का लगा दिया है. रिवाबा जडेजा की गुजरात सरकार में मंत्री बन गई हैं. शुक्रवार को गुजरात मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 25 विधायकों में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी भी शामिल थीं, जो जामनगर उत्तर से विधायक हैं.

रिवाबा जडेजा कौन हैं?

34 वर्षीय रिवाबा जडेजा टीम इंडिया के हरफनमौला ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरि सिंह सोलंकी की भतीजी हैं और राजकोट के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं. मार्च 2019 में भाजपा में शामिल होने से पहले, वह राजपूत संगठन करणी सेना का हिस्सा थीं. रीवाबा जडेजा गुजरात के जामनगर उत्तर से भाजपा विधायक हैं. उन्होंने 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव जीता है.

रिवाबा जडेजा की कुल संपत्ति कितनी है?

2022 के विधानसभा चुनावों से पहले, रिवाबा जडेजा ने घोषणा की थी कि उनके पास 100 करोड़ रुपये की संपत्ति है. राजकोट में उनका एक रेस्टोरेंट भी है. रिवाबा महिला सशक्तिकरण के लिए मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट नामक एक गैर-सरकारी संगठन भी चलाती हैं. उन्होंने अहमदाबाद स्थित गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है. रिवाबा ने 2016 में रवींद्र जडेजा से शादी की और उनकी एक बेटी निधन्या है.