मालदीव में बड़ा स्पीडबोट हादसा; रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया घायल, मुंबई लौटे

Raymond's Gautam Singhania Injured : रेमंड ग्रुप के चेयरमैन Gautam Singhania मालदीव में एक स्पीडबोट हादसे में घायल हो गए हैं. ये हादसा शुक्रवार को उस समय हुआ, जब गौतम सिंघानिया स्पीडबोट में सवार थे और वो बोट पलट गई. कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, गौतम सिंघानिया को हल्की चोटें आई हैं और वो अब मुंबई लौट आए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रवक्ता ने कहा कि गौतम सिंघानिया एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मामूली रूप से घायल हुए हैं. वो मुंबई में उचित देखभाल के साथ रिकवर कर रहे हैं. हम सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभावित अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं.

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हादसे में 7 पर्यटक सवार थे

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स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस स्पीडबोट में कुल 7 पर्यटक सवार थे, जिनमें भारत के 5 पुरुष शामिल थे. यह हादसा शुक्रवार तड़के करीब 1:15 बजे (स्थानीय समय) हुआ. स्पीडबोट V Felidhoo Island के पास पलट गई थी. ये मालदीव के Vaavu Atoll में स्थित है.

दो भारतीय लापता, तीन घायल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में दो भारतीय पुरुष लापता बताए जा रहे हैं जबकि तीन लोग घायल हुए हैं. कोस्ट गार्ड के मुताबिक, हादसा तट से लगभग 2 नॉटिकल मील दूर हुआ था. रात लगभग 11 बजे स्पीडबोट अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इस नाव पर कुल सात लोग सवार थे. इसमें एक कैप्टन, गौतम सिंघानिया और अन्य यात्री शामिल थे. इस बोट में 5 भारतीय, एक ब्रिटिश और एक रूसी नागरिक थे. रेस्क्यू टीम ने गौतम सिंघानिया को सुरक्षित बचा लिया. लेकिन, रैली चैंपियन हरि सिंह और एक अन्य व्यक्ति अभी भी लापता हैं. कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीम गोताखोरों व हाई-स्पीड जहाजों की मदद से खोज अभियान जारी रखे हुए हैं. मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (MNDF) के अधिकारियों ने बताया कि केयोधू के पास सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन समुद्र की ऊंची लहरों और तेज धाराओं के कारण राहत कार्य में मुश्किलें आ रही हैं.

गौतम सिंघानिया का बिजनेस प्रोफाइल

गौतम सिंघानिया रेमंड ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 11,000 करोड़ रुपए आंकी गई है. रेमंड ग्रुप के व्यवसाय में रेडीमेड कपड़े, डेनिम, कंज्यूमरकेयर, इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट शामिल हैं. रेमंड उच्च गुणवत्ता वाली डेनिम और फैब्रिक्स की सप्लाई भी करता है.