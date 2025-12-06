Advertisement
Zero Balance Account: जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट रखने वालों की बल्‍ले-बल्‍ले, SBI-HDFC-ICICI में म‍िलेंगी ये सुव‍िधाएं

BSBD New Rules: आरबीआई की तरफ से बैंकों को आदेश द‍िया गया है क‍ि जीरो बैलेंस अकाउंट ऑपरेट करने वाले कस्‍टमर को भी उसी तरह की सुव‍िधाएं दी जानी चाह‍िए, जो क‍ि दूसरे कस्‍टमर को दी जाती हैं. आइए जानते हैं आपको नए साल में क्‍या-क्‍या सुव‍िधाएं म‍िलने वाली हैं?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:43 AM IST
Zero Balance Account Features: अगर आपका क‍िसी भी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से बैंकों को जीरो बैलेंस अकाउंट रखने वाले कस्‍टमर्स को कई तरह की सुव‍िधाएं देने का आदेश द‍िया गया है. आरबीआई (RBI) ने 2026 से बेसिक सेविंग अकाउंट (BSBD) को पूरी तरह अपग्रेड करने की बात कही है. BSBD को ही बैंक‍िंग टर्मलॉजी में जीरो बैलेंस वाला अकाउंट कहा जाता है. इस तरह के अकाउंट की सुव‍िधा छात्रों, गरीबों, मजदूरों और ग्रामीणों के लि‍ए शुरू की गई थी.

फ्री सुविधाएं जोड़ने की बात कही गई

आरबीआई (RBI) की तरफ से द‍िये गए आदेश में इन अकाउंट में इतनी फ्री सुविधाएं जोड़ने की बात कही गई है क‍ि अब आम सेविंग अकाउंट के फीचर्स भी फीके पड़ जाएंगे. नए न‍ियमों को 1 अप्रैल 2026 से देशभर के बैंकों में लागू क‍िया जाएगा. इसके तहत अब बीएसबीडी (BSBD) अकांउट वाले कस्‍टमर अपने अकाउंट में अनल‍िमि‍टेड कैश जमा कर सकेंगे. इसके अलावा एटीएम कम डेब‍िट कार्ड का एनुअल चार्ज भी जीरो हो जाएगा. आइए जानते हैं आरबीआई की तरफ से बीएसबीडी (BSBD) खाते वालों को क्‍या-क्‍या सुव‍िधाएं दी जाएंगी?

क्या-क्या सुव‍िधाएं फ्री में म‍िलेंगी?
> क‍िसी भी ब्रांच में अनलिमिटेड कैश जमा कर सकेंगे, वो भी ब‍िल्‍कुल फ्री.
> ATM कम डेबिट कार्ड फ्री होगा. इसका एनुअल चार्ज जीरो होगा.
> चेकबुक, हर साल कम से कम 25 चेक एकदम फ्री म‍िलेंगे.
> इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की फ्री सुव‍िधा.
> पासबुक या हर महीने स्टेटमेंट एकदम फ्री म‍िलेगा.
> महीने में कम से कम 4 बार निकासी (ATM + ट्रांसफर) की सुव‍िधा भी फ्री.
> UPI, NEFT, RTGS, IMPS, ये सभी कभी नहीं ग‍िने जाएंगे.
> बैंक आपको जबरदस्ती कुछ नहीं दे सकेगा. कार्ड, चेकबुक, नेट बैंकिंग सब केवल आपकी मर्जी से ही म‍िलेगा.

एक बैंक, एक BSBD
इस न‍ियम को लागू करने के बाद अब धोखेबाजी पूरी तरह बंद हो सकती है. अब किसी के भी पास देशभर में केवल एक ही BSBD अकाउंट हो सकता है. नया अकाउंट खोलते समय आपको लिखकर देना होगा कि दूसरा कहीं नहीं है. पुराना नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी 7 दिन में BSBD में बदला जा सकता है. यह सुव‍िधा ऑनलाइन भी मौजूद है. आरबीआई ने पेमेंट बैंक (जैसे Airtel, Paytm) से कहा है जितनी जल्दी हो सके इस न‍ियम को लागू क‍िया जाए. इसके अलावा सभी बैंक इस न‍ियम को 1 अप्रैल 2026 से लागू करेंगे.

गरीब को ताकत, बैंक को जिम्मेदारी
आरबीआई की तरफ से साफ कहा गया है क‍ि ये अकाउंट फाइनेंशियल इनक्लूजन के लिए है. बैंक अब BSBD अकाउंट रखने वाले कस्‍टमर के साथ भेदभाव नहीं कर सकेंगे. उन्‍हें वे सभी सुव‍िधाएं म‍िलेंगी, जो दूसरे खाताधारकों को म‍िलती हैं. KYC और माइनर अकाउंट के पुराने नियम वैसे ही रहेंगे. आसान भाषा में यह कहा जा सकता है क‍ि 1 अप्रैल 2026 से जीरो बैलेंस अकाउंट में ब‍िना एक भी रुपया खर्च क‍िये प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

