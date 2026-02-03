RBI का बड़ा ऐलान; इस दिन खुले रहेंगे सभी बैंक, ग्राहकों का पूरा कन्फ्यूजन खत्म

RBI Advisory: देशभर के सभी बैंकों को लेकर RBI ने बड़ा ऐलान किया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि सभी सरकारी रिसीट्स और पेमेंट्स को संभालने वाले बैंक 31 मार्च 2026 को खुले रहेंगे. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सरकारी लेनदेन मौजूदा वित्तीय वर्ष के भीतर दर्ज किए जाएं.

'ग्राहकों न हो कोई परेशानी'

इसलिए, RBI ने एजेंसी बैंकों से कहा है कि वे सरकारी कामकाज से जुड़ी सभी शाखाओं को मंगलवार यानी 31 मार्च को ग्राहकों के लेन-देन के लिए खुला रखें. इस कदम का मकसद वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित रिसीट्स और पेमेंट्स की समय पर बुकिंग को आसान बनाना है. RBI ने कहा कि बैंकों को सर्विसेज की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त प्रचार करने की भी आवश्यकता है. ताकि सरकारी विभाग, टैक्सपेयर्स और अन्य शेयर होल्डर बिना किसी रुकावट के अपने लेनदेन पूरा कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है. RBI के दिशानिर्देशों के मुताबिक, बैंक छुट्टियां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, RTGS छुट्टी, राष्ट्रीय-क्षेत्रीय त्योहारों, दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवारों के आधार पर तय की जाती हैं.

ये भी पढ़ें : डॉलर पर रुपये ने जमाई धाक; आठ साल की सबसे बड़ी छलांग, रिकॉर्ड ऊंचाई पर ₹

बैंक ब्रांच बंद होने के बावजूद, डिजिटल बैंकिंग सर्विस पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगी;

ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग

NEFT और RTGS सर्विस (तय समय के अनुसार)

ATM से कैश निकालना

कार्ड ट्रांजैक्शन

चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, और अकाउंट से जुड़ी ऑनलाइन रिक्वेस्ट

FAQs:

सवाल: 31 मार्च 2026 को बैंक क्यों खुले रहेंगे?

जवाब: RBI ने निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2026 को सरकारी रिसीट्स और पेमेंट्स से जुड़े सभी लेनदेन चालू वित्तीय वर्ष में दर्ज हो सकें, इसलिए एजेंसी बैंक खुले रहेंगे।

सवाल: क्या सभी बैंक ब्रान्च खुली रहेंगी?

जवाब: हां, सभी शाखाएं खुली रहेंगी जो सरकारी लेनदेन (टैक्स, सरकारी भुगतान आदि) संभालती हैं। बाकी शाखाओं में सामान्य कामकाज सीमित हो सकता है।

सवाल: ग्राहकों और टैक्सपेयर्स को इससे क्या फायदा होगा?

जवाब: टैक्सपेयर्स, सरकारी विभाग और अन्य स्टेकहोल्डर्स बिना किसी रुकावट के अपने भुगतान और रिसीट्स समय पर पूरा कर सकेंगे।

सवाल: बैंक बंद होने पर भी कौन-सी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी?

जवाब: डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी, जिनमें-