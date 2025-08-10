पैसा ही पैसा होगा! RBI ने दिया गोल्डन चांस, इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिला 147% का धमाकेदार रिटर्न; जानिए कितना होगा आपको फायदा?
Advertisement
trendingNow12875015
Hindi Newsबिजनेस

पैसा ही पैसा होगा! RBI ने दिया गोल्डन चांस, इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिला 147% का धमाकेदार रिटर्न; जानिए कितना होगा आपको फायदा?

सोने में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस का ऐलान कर दिया है और इस बार रिटर्न इतना शानदार है कि इन्वेस्ट झूम उठेंगे.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैसा ही पैसा होगा! RBI ने दिया गोल्डन चांस, इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिला 147% का धमाकेदार रिटर्न; जानिए कितना होगा आपको फायदा?

सोने में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2019-20 सीरीज-IX और SGB 2020-21 सीरीज-5 के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस का ऐलान कर दिया है और इस बार रिटर्न इतना शानदार है कि इन्वेस्ट झूम उठेंगे. अगर आपने ये बॉन्ड खरीदे थे, तो आपको अब तक का सबसे सुनहरा मौका मिल रहा है क्योंकि RBI के मुताबिक, इन पर एक बार में 147% तक का सीधा मुनाफा मिलने वाला है. आरबीआई की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, 11 अगस्त 2025 को इन दो SGB सीरीज का प्रीमैच्योर रिडेम्पशन होगा. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कुल अवधि 8 साल होती है, लेकिन इन्हें 5 साल पूरे होने के बाद, ब्याज भुगतान की तारीख पर समय से पहले भुनाया जा सकता है.

इस बार रिडेम्पशन प्राइस तय किया गया है 10,070 रुपये प्रति ग्राम, जो पिछले तीन कारोबारी दिनों (6, 7 और 8 अगस्त 2025) के 999 प्योरिटी गोल्ड के औसत क्लोजिंग प्राइस पर आधारित है.

SGB 2019-20 सीरीज-IX
* इश्यू प्राइस: ₹4,070 प्रति ग्राम (सितंबर 2019)
मौजूदा रिडेम्पशन प्राइस: ₹10,070 प्रति ग्राम
सीधा फायदा: ₹6,000 प्रति ग्राम
रिटर्न प्रतिशत: 147.4% (बिना ब्याज गिने)
मतलब अगर आपने 10 ग्राम का बॉन्ड खरीदा था, तो आपका निवेश 40,700 रुपये से बढ़कर 1,00,700 रुपये हो गया है और इसमें सालाना 2.5% ब्याज से मिलने वाली कमाई शामिल नहीं है.

SGB 2020-21 सीरीज-V
* इश्यू प्राइस: ₹5,334 प्रति ग्राम (अगस्त 2020)
मौजूदा रिडेम्पशन प्राइस: ₹10,070 प्रति ग्राम
सीधा फायदा: ₹4,736 प्रति ग्राम
रिटर्न प्रतिशत: 88.8% (बिना ब्याज गिने)
अगर आपने 10 ग्राम का बॉन्ड लिया था, तो आपका इन्वेस्टमेंट ₹53,340 से बढ़कर ₹1,00,700 हो गया है.

सिर्फ मुनाफा ही नहीं, ब्याज भी मिलेगा
इन बॉन्ड्स पर इन्वेस्टर को हर साल 2.5% की दर से ब्याज भी मिलता है, जो साल में दो बार बैंक खाते में आता है. अंतिम ब्याज भुगतान बॉन्ड की मैच्योरिटी के साथ होगा. इसका मतलब है कि ऊपर बताए गए कैपिटल गेन के अलावा इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा इनकम भी हुई है.

रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्टर्स को क्या करना होगा?
* सबसे पहले यह जांचें कि आपका SGB किस ट्रांज में जारी हुआ था और क्या वह इस रिडेम्पशन लिस्ट में है.
समय से पहले रिडेम्पशन का अनुरोध तय समयसीमा में जमा करें.
सभी लेनदेन अपने बैंक या डीमैट खाते के माध्यम से करें, ताकि पैसा समय पर आपके खाते में पहुंच सके.

क्यों है ये मौका खास?
सोने की कीमतों में बीते कुछ सालों में तेज उछाल आया है और SGB स्कीम का फायदा यह है कि इसमें न तो स्टोरेज का झंझट है, न मिलावट का डर. ऊपर से टैक्स में छूट और ब्याज का बोनस इसे सोने में इन्वेस्ट का सबसे सेफ और फायदेमंद तरीका बना देता है.

About the Author
author img
शिवेंद्र सिंह

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Sovereign Gold Bond

Trending news

आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
Ireland
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
;