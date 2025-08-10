पैसा ही पैसा होगा! RBI ने दिया गोल्डन चांस, इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिला 147% का धमाकेदार रिटर्न; जानिए कितना होगा आपको फायदा?

सोने में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2019-20 सीरीज-IX और SGB 2020-21 सीरीज-5 के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस का ऐलान कर दिया है और इस बार रिटर्न इतना शानदार है कि इन्वेस्ट झूम उठेंगे. अगर आपने ये बॉन्ड खरीदे थे, तो आपको अब तक का सबसे सुनहरा मौका मिल रहा है क्योंकि RBI के मुताबिक, इन पर एक बार में 147% तक का सीधा मुनाफा मिलने वाला है. आरबीआई की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, 11 अगस्त 2025 को इन दो SGB सीरीज का प्रीमैच्योर रिडेम्पशन होगा. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कुल अवधि 8 साल होती है, लेकिन इन्हें 5 साल पूरे होने के बाद, ब्याज भुगतान की तारीख पर समय से पहले भुनाया जा सकता है.

इस बार रिडेम्पशन प्राइस तय किया गया है 10,070 रुपये प्रति ग्राम, जो पिछले तीन कारोबारी दिनों (6, 7 और 8 अगस्त 2025) के 999 प्योरिटी गोल्ड के औसत क्लोजिंग प्राइस पर आधारित है.

SGB 2019-20 सीरीज-IX

* इश्यू प्राइस: ₹4,070 प्रति ग्राम (सितंबर 2019)

* मौजूदा रिडेम्पशन प्राइस: ₹10,070 प्रति ग्राम

* सीधा फायदा: ₹6,000 प्रति ग्राम

* रिटर्न प्रतिशत: 147.4% (बिना ब्याज गिने)

मतलब अगर आपने 10 ग्राम का बॉन्ड खरीदा था, तो आपका निवेश 40,700 रुपये से बढ़कर 1,00,700 रुपये हो गया है और इसमें सालाना 2.5% ब्याज से मिलने वाली कमाई शामिल नहीं है.

SGB 2020-21 सीरीज-V

* इश्यू प्राइस: ₹5,334 प्रति ग्राम (अगस्त 2020)

* मौजूदा रिडेम्पशन प्राइस: ₹10,070 प्रति ग्राम

* सीधा फायदा: ₹4,736 प्रति ग्राम

* रिटर्न प्रतिशत: 88.8% (बिना ब्याज गिने)

अगर आपने 10 ग्राम का बॉन्ड लिया था, तो आपका इन्वेस्टमेंट ₹53,340 से बढ़कर ₹1,00,700 हो गया है.

सिर्फ मुनाफा ही नहीं, ब्याज भी मिलेगा

इन बॉन्ड्स पर इन्वेस्टर को हर साल 2.5% की दर से ब्याज भी मिलता है, जो साल में दो बार बैंक खाते में आता है. अंतिम ब्याज भुगतान बॉन्ड की मैच्योरिटी के साथ होगा. इसका मतलब है कि ऊपर बताए गए कैपिटल गेन के अलावा इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा इनकम भी हुई है.

रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्टर्स को क्या करना होगा?

* सबसे पहले यह जांचें कि आपका SGB किस ट्रांज में जारी हुआ था और क्या वह इस रिडेम्पशन लिस्ट में है.

* समय से पहले रिडेम्पशन का अनुरोध तय समयसीमा में जमा करें.

* सभी लेनदेन अपने बैंक या डीमैट खाते के माध्यम से करें, ताकि पैसा समय पर आपके खाते में पहुंच सके.

क्यों है ये मौका खास?

सोने की कीमतों में बीते कुछ सालों में तेज उछाल आया है और SGB स्कीम का फायदा यह है कि इसमें न तो स्टोरेज का झंझट है, न मिलावट का डर. ऊपर से टैक्स में छूट और ब्याज का बोनस इसे सोने में इन्वेस्ट का सबसे सेफ और फायदेमंद तरीका बना देता है.