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RBI: बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे नकली नोट, क्‍या है RBI का स्‍पेशल ऑपरेशन; कैसे करेगा काम

Reserve Bank of India: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया ने फेक करेंसी की पहचान करने के लि‍ए अब कड़े कदम उठाए हैं. इसके तहत बॉर्डर के ज‍िलों की ब्रांच में नकली नोटों की पहचान करने वाली मशीनें लगाई जाएंगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 01, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:37 AM IST
RBI: बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे नकली नोट, क्‍या है RBI का स्‍पेशल ऑपरेशन; कैसे करेगा काम
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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