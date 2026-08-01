Fake Currency Detection Machine: नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई (RBI) की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. अब रिजर्व बैंक ने एक और बड़े फैसला लेते हुए सभी बैंकों को निर्देश जारी किये हैं. रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सभी बैंकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए बताया कि इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे जिलों की सभी बैंक शाखाओं में नोट को चेक करने के लिए इनकी प्रामाणिकता जांचने और छांटने वाली मशीनें लगाई जाएं. केंद्रीय बैंक के एनालिसिस में सामने आया कि नकली नोटों (FICN) की पहचान और उनकी रोकथाम के लिए कुछ बैंकों की तरफ से पर्याप्त कोशिश नहीं की गई.
यह नोटिस किये जाने के बाद अब आरबीआई ने बॉर्डर वाले एरिया में फेक करेंसी को रोकने के लिए बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. रिजर्व बैंक की तरफ से साफ किया गया कि बैंकों में आने वाले हर नोट की जांच मशीनों के जरिये होना जरूरी है. यदि जांच में कोई जाली नोट पकड़ा जाता है, तो बैंक उसे तुरंत जब्त करेगा. किसी भी हालात में नकली नोट जमा करने वाले कस्टमर को इसे वापस नहीं लौटाया जाएगा और न ही उसे बैंक के लेवल पर नष्ट किया जाएगा.
इसके अलावा पकड़े गए सभी फर्जी नोटों की रिपोर्ट तय दिशा-निर्देश के तहत आरबीआई को देना जरूरी होगा. देश की आर्थिक सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. नकली नोटों की पहचान करने के लिए आरबीआई (RBI) ने बैंकों से अपने कैश हैंडलिंग स्टॉफ को असली नोटों के सेफ्टी फीचर्स की ट्रेनिंग देने के लिए कहा है. केंद्रीय बैंक ने इसके लिए एक समय-सीमा तय करते हुए आदेश दिया कि 31 अक्टूबर 2026 तक सभी कैश संभालने वाले कर्मचारियों को यह स्पेशल ट्रेनिंग हर हाल में पूरी करनी होगी. इसके अलावा, सभी ब्रांच को अल्ट्रा-वायलेट लैंप और नोट सॉर्टिंग मशीन फिर से रखने के निर्देश दिये गए.
आरबीआई ने बैंकों के 'फोर्ज्ड नोट विजिलेंस' (FNV) सेल को और ज्यादा एक्टिव रहने के लिए कहा है. विजिलेंस सेल अब बैंकों में मिलने वाले जाली नोटों के डेटा का एनालिसिस करेगी. इससे उन खास इलाकों या 'हॉटस्पॉट' की पहचान की जा सकेगी जहां नकली नोटों का चलन ज्यादा है. इस डेटा के बेस पर ही बैंक अपनी निगरानी बढ़ाएंगे और अपने कर्मचारियों की क्षमता सही दिशा में फोकस करेंगे. इससे नकली नोट के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके.