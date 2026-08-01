इसके अलावा पकड़े गए सभी फर्जी नोटों की रिपोर्ट तय दिशा-निर्देश के तहत आरबीआई को देना जरूरी होगा. देश की आर्थिक सुरक्षा से क‍िसी तरह का समझौता नहीं क‍िया जाएगा. नकली नोटों की पहचान करने के ल‍िए आरबीआई (RBI) ने बैंकों से अपने कैश हैंडल‍िंग स्‍टॉफ को असली नोटों के सेफ्टी फीचर्स की ट्रेनिंग देने के ल‍िए कहा है. केंद्रीय बैंक ने इसके लिए एक समय-सीमा तय करते हुए आदेश दिया कि 31 अक्टूबर 2026 तक सभी कैश संभालने वाले कर्मचारियों को यह स्‍पेशल ट्रेन‍िंग हर हाल में पूरी करनी होगी. इसके अलावा, सभी ब्रांच को अल्ट्रा-वायलेट लैंप और नोट सॉर्टिंग मशीन फ‍िर से रखने के निर्देश द‍िये गए.