इस बैंक में है आपका खाता तो अगले 6 महीनों तक नहीं निकाल पाएंगे अपना कैश,RBI ने लगा दी पाबंदी,अब आगे क्या ?

  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक से कैश निकासी पर रोक लगा दी है. बैंक के खाताधारक अपने खाते से 6 महीनों तक पैसा नहीं निकाल पाएंगे. रिजर्व बैंक ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते नासिक के लोकनेते RD क्षीरसागर सहकारी बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 17, 2025, 08:33 PM IST
RBI on Nasik Bank:  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक से कैश निकासी पर रोक लगा दी है. बैंक के खाताधारक अपने खाते से 6 महीनों तक पैसा नहीं निकाल पाएंगे. रिजर्व बैंक ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते नासिक के लोकनेते RD क्षीरसागर सहकारी बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. आरबीआई के प्रतिबंधों के चलते इस बैंक के खाताधारक अब अपने खाते से कोई लेनदेन नहीं कर सकते हैं.  

बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर  

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नासिक के लोकनेते RD क्षीरसागर सहकारी बैंक पर सुपरवाइजरी संबंधी खामियों के चलते ये प्रतिबंध लगाया है. इन निर्देशों के चलते बैंक से किसी भी तरह के कैश निकासी पर रोक लगा दी गई है. बैंक आरबीआई के रडार पर है. यानी आप अपने सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट आदि से कोई पैसा नहीं निकाल पाएंगे. आरबीआई ने बैंक की वित्तीय हालात को सुधारने और खाताधारकों के हितों की रक्षा के लिए ये पाबंदी लगाई है. बैंक पर ये पाबंदी 16 दिसंबर 2025 के बाद से अगले छह महीने तक लागू रहेंगे. यहां ये समझना जरूरी है कि बैंक पर लगे इस पाबंदियों का मतलब ये नहीं है कि उसके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं. इन छह महीनों में बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोशिश होगी.  

बैंक के लोन धारकों का क्या 

बैंक पर लगे प्रतिबंध के बाद किसी भी तरह के कर्ज देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आरबीआई ने साफ कर दिया है कि बैंक बिना अनुमति ने न तो कोई लोन बांट सकता है और न ही पुराने लोन को रिन्यू कर सकता है. बैंक पर नए निवेश के लिए पाबंदी लगा दी गई है. यानी कुल मिलकार बैंक खातों और बैंक के सभी अधिकारों को फ्रीज कर दिया गया है.  हालांकि बैंक को रोजमर्रा के जरूरी खर्च करने की छूट मिली है. जिससे वो अपने कर्मचारियों का वेतन, किराया, बिजली आदि के बिलों का भुगतान कर सकता है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

#RBI

