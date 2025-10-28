Advertisement
छह महीने में वापस आया 64 टन गोल्‍ड, RBI सोने को देश में लाने पर क्‍यों कर रहा फोकस?

आरबीआई ने ग्‍लोबल लेवल पर संपत्तियों को बाहर रखने के बढ़ते संदेह के बीच गोल्‍ड को तेजी से भारत में लाने पर कदम उठाया है. आज के दौर में फाइनेंश‍ियल वॉर के जर‍िये ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल विवाद सुलझाए जा रहे हैं. यही कारण है क‍ि आरबीआई अपनी संपत्तियों की सुरक्षा पर जोर दे रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 28, 2025, 11:22 PM IST
RBI Gold Reserve: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से गोल्‍ड को देश में लाने का प्रोसेस तेज कर द‍िया गया है. मार्च 2025 से सितंबर 2025 के बीच करीब 64 टन सोना वापस मंगवाया गया. यह कदम ग्‍लोबल लेवल पर विदेशी संपत्तियों को बाहर रखने के बढ़ते संदेह के बीच उठाया गया है. आज के दौर में फाइनेंश‍ियल वॉर के जर‍िये ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल विवाद सुलझाए जा रहे हैं. इसलिए आरबीआई (RBI) ने अपनी संपत्तियों की सुरक्षा पर ज्‍यादा जोर द‍िया है.

आरबीआई के पास कुल 880.8 टन गोल्‍ड

ईटी में प्रकाश‍ित रिपोर्ट के अनुसार सितंबर के अंत तक आरबीआई के पास कुल 880.8 टन गोल्‍ड था. इसमें से 575.8 टन भारत में रखा गया है, जबकि 290.3 टन इंग्लैंड बैंक और बीआईएस के पास जमा है. 31 मार्च 2025 तक आरबीआई (RBI) के पास 879 टन गोल्‍ड था. उस समय 512 टन देश में था और 348.6 टन विदेश में रहा. अब व‍िदेश में रखे सोने की मात्रा घटकर 290.3 टन रह गई. कुल मिलाकर मार्च 2023 से अब तक 274 टन गोल्‍ड वापस लाया गया है.

कुल भंडार में सोने का हिस्सा 13.9% 
सोने की कीमतों में उछाल के कारण आरबीआई (RBI) के कुल भंडार में सोने का हिस्सा 13.9% हो गया है. सितंबर 2025 के अंत तक विदेशी मुद्रा संपत्ति 579.18 अरब डॉलर थी. इसमें 489.54 अरब डॉलर स‍िक्‍योर‍िटीज में इनवेस्‍टमेंट 46.11 अरब डॉलर अन्य केंद्रीय बैंकों और बीआईएस में जमा और 43.53 अरब डॉलर विदेशी कमर्श‍ियल बैंकों में जमा शामिल हैं.

इस कारण तेजी से वापस लाया जा रहा सोना
सोना वापस लाने का प्रोसेस रूस-यूक्रेन जंग और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तेज हुई. इन घटनाओं में जी7 ने रूस और अफगानिस्तान के फॉरेन एक्‍सचेंज र‍िजर्व (foreign exchange reserves) जब्त कर ल‍िये थे. पाइनट्री मैक्रो के फाउंडर रितेश जैन ने कहा हमें लगता है कि देश का केंद्रीय बैंक गोल्‍ड की वापसी तेज करे, क्योंकि हम ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल रूप से बंटी हुई दुन‍िया में रहते हैं. यहां कानून का उल्लंघन हुआ और जी7 ने रूस के विदेशी भंडार जब्त कर लिए.'

