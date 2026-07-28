RBI के बाद कोर्ट का भी झटका, Paytm Payments Bank को बंद करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने Paytm पेमेंट्स बैंक के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर के रूप में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरिकुमार एम. नायर को नियुक्त किया है. RBI के अनुसार, कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कम्पनीज एक्ट, 2013 के तहत मिलने वाली सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत 8 जुलाई 2026 से ऑफिशियल लिक्विडेटर, Paytm पेमेंट्स बैंक के बोर्ड की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं.