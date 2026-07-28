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RBI के बाद कोर्ट का भी झटका, Paytm Payments Bank को बंद करने का आदेश

पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. RBI के मुताबिक, कोर्ट ने बैंक को बंद करने का आदेश दिया है और इसके संचालन की जिम्मेदारी ऑफिशियल लिक्विडेटर को सौंप दी गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 28, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:56 PM IST
RBI के बाद कोर्ट का भी झटका, Paytm Payments Bank को बंद करने का आदेश
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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