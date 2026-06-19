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RBI ने रद्द क‍िया इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, अपने ही खाते से पैसा नहीं न‍िकाल पा रहे लोग

Bank Licence Cancel: रिजर्व बैंक की तरफ से कार्रवाई क‍िये जाने के बाद श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया है. अब बैंक के अकाउंट से खाताधारक भी अपना पैसा नहीं निकाल सकेंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 19, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:19 PM IST
RBI ने रद्द क‍िया इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, अपने ही खाते से पैसा नहीं न‍िकाल पा रहे लोग
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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