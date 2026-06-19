Shree Mahalaxmi Urban Co Operative Bank: आरबीआई (RBI) न‍ियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों के ऊपर समय-समय पर पेनाल्‍टी लगाता रहता है. प‍िछले द‍िनों र‍िजर्व बैंक ने कुछ बैंकों के लाइसेंस भी रद्द क‍िये हैं. अब फ‍िर से आरबीआई ने श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. कर्नाटक के गोकाक में स्‍थ‍ित इस बैंक का लाइसेंस कैंस‍िल क‍िये के पीछे केंद्रीय बैंक ने इसकी लगातार बिगड़ती वित्तीय हालत, पूंजी की कमी और भविष्य में कमाई की खराब संभावना का हवाल द‍िया है. आरबीआई की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया गया क‍ि इस बैाक के पास मौजूदा समय में पर्याप्त पूंजी नहीं है.