Shree Mahalaxmi Urban Co Operative Bank: आरबीआई (RBI) नियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों के ऊपर समय-समय पर पेनाल्टी लगाता रहता है. पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों के लाइसेंस भी रद्द किये हैं. अब फिर से आरबीआई ने श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. कर्नाटक के गोकाक में स्थित इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किये के पीछे केंद्रीय बैंक ने इसकी लगातार बिगड़ती वित्तीय हालत, पूंजी की कमी और भविष्य में कमाई की खराब संभावना का हवाल दिया है. आरबीआई की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया गया कि इस बैाक के पास मौजूदा समय में पर्याप्त पूंजी नहीं है.
इसके साथ ही आरबीआई (RBI) ने यह भी बताया कि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के जरूरी नियमों का पालन करने में भी पूरी तरह फेल रहा है. मौजूदा वित्तीय संकट के मद्देनजर यह साफ है कि बैंक अपने मौजूदा डिपाजिटर्स का पूरा पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है. रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक के कामकाज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. आरबीआई ने साफ किया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक ने 18 जून, 2026 को कारोबार की समाप्ति के बाद कोई भी बैंकिंग लेनदेन नहीं करेगा.
केंद्रीय बैंक का मानना है कि यदि इस बैंक को आगे काम करने की अनुमति दी जाती तो यह जमाकर्ताओं के हित के खिलाफ होता. इससे सहकारी बैंकिंग सेक्टर पर आम जनता का भरोसा डगमगा सकता था. अब बैंक नई जमा को स्वीकार नहीं कर सकता और न ही पुराने जमा पैसों का भुगतान कर सकता है. कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए आरबीआई (RBI) ने कर्नाटक के कॉपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार से बैंक को वाइंडिंग अप करने का प्रोसेस शुरू करने का आग्रह किया है.
इसके अलावा आरबीआई की तरफ से बैंक के मामलों को संभालने के लिए एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपाइंट करने के लिए कहा गया है. यह लिक्विडेटर बैंक की संपत्तियों और देनदारियों का हिसाब-किताब पूरा करेगा, ताकि कानूनी प्रोसेस के तहत काम को आगे बढ़ाया जा सके. बैंक बंद होने की खबर के बीच राहत वाली बात यह है कि ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. आरबीआई की तरफ से साफ किया गया कि जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत इंश्योरेंस सिक्योरिटी (के दायरे में आते हैं.
नियमों के अनुसार बैंक के लिक्विडेशन के प्रोसेस शुरू होते ही करीब 97.9 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी (DICGC) की तरफ से उनकी पूरी इंश्योर्ड बीमाकृत जमा राशि वापस मिल जाएगी.
The Yashwant Co-operative Bank Ltd., Phaltan (महाराष्ट्र)
Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Mumbai (महाराष्ट्र)
HCBL Co-operative Bank, Lucknow (उत्तर प्रदेश)
Banaras Mercantile Co-operative Bank Ltd., Varanasi (उत्तर प्रदेश)
City Co-operative Bank Ltd., Mumbai (महाराष्ट्र)
Purvanchal Co-operative Bank Ltd., Ghazipur (उत्तर प्रदेश)
Hiriyur Urban Co-operative Bank Ltd. (कर्नाटक)
Sumerpur Mercantile Urban Cooperative Bank Ltd. (राजस्थान)
Jai Prakash Narayan Nagari Sahakari Bank Ltd. (महाराष्ट्र)
Shree Mahalaxmi Mercantile Co-operative Bank Ltd. (गुजरात)
Jijamata Mahila Sahakari Bank (सातारा, महाराष्ट्र)
Karwar Urban Co-operative Bank (कर्नाटक) आदि.
Independence Co-operative Bank Ltd., Nashik (महाराष्ट्र)
Mantha Urban Co-operative Bank Ltd. (महाराष्ट्र)
Sarjeraodada Naik Shirala Sahakari Bank Ltd. (महाराष्ट्र)
Mudhol Co-operative Bank Ltd. (कर्नाटक)
Millath Co-operative Bank Ltd., Davangere (कर्नाटक)
Shri Anand Co-operative Bank Ltd. (महाराष्ट्र)
Deccan Urban Co-operative Bank Ltd. (कर्नाटक)
The Laxmi Co-operative Bank Ltd. (महाराष्ट्र)
Seva Vikas Co-operative Bank Ltd., Pune (महाराष्ट्र)
Rupee Co-operative Bank Ltd., Pune (महाराष्ट्र)
Babaji Date Mahila Sahakari Bank Ltd., Yavatmal (महाराष्ट्र)