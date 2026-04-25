Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द...आपके पैसे, वॉलेट और UPI पर क्या असर पड़ेगा?

Paytm Payments Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) का लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर द‍िया है. आरबीआई का फैसला 24 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) को कारोबार बंद होने के बाद लागू हो गया. इससे पहले जनवरी 2024 में आरबीआई (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से नए ग्राहक जोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी. लेक‍िन बाद में इस रोक को हटा ल‍िया गया था. अब र‍िजर्व बैं हाईकोर्ट में जाकर बैंक को पूरी तरह बंद (wind up) करने का प्रोसेस शुरू करेगा.

आरबीआई ने क्‍यों रद्द क‍िया लाइसेंस?

आरबीआई (RBI) का कहना है कि Paytm Payments Bank ने लाइसेंस से जुड़ी शर्तों का बार-बार उल्लंघन किया है. बैंक का कामकाज जमा करने वाले कस्‍मर (डिपॉजिटर्स) के हित के खिलाफ था. मैनेजमेंट का तरीका भी कस्‍टमर और आम जनता के हित के खिलाफ था. आरबीआई (RBI) की तरफ से साफ कहा गया क‍ि इस बैंक के चलने से कोई फायदा या सार्वजनिक हित नहीं है. बैंक अब तुरंत कोई नया बैंकिंग काम नहीं कर सकता.

आपके पैसे का क्‍या होगा?

आरबीआई की तरफ से उठाए गए कदम के बाद अच्छी खबर यह है कि आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है. आरबीआई की तरफ से खुद कहा गया क‍ि पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के पास पर्याप्त पैसे (Liquidity) है. बैंक बंद होने पर सभी ग्राहकों की जमा राश‍ि को पूरी तरह वापस क‍िया जाएगा. क‍िसी भी ग्राहक को कोई नुकसान नहीं होगा.

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Paytm Payments Bank के खाते का क्या होगा?

बैंकिंग से जुड़ी सर्व‍िस तुरंत बंद हो जाएंगी.

पुराना पैसा निकालना या दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना संभव है.

लंबे समय तक इस खाते में पैसा जमा करके रखना ठीक नहीं रहेगा.

आरबीआई हाईकोर्ट के जरिये बैंक को बंद करने का प्रोसेस चला रहा है. इसमें राश‍ि को वापस क‍िया जाएगा.

Paytm Wallet पर क्या असर?

Paytm वॉलेट पर कुछ असर पड़ सकता है. लेकिन Paytm ऐप के जर‍िये नॉर्मल पेमेंट अभी भी जारी रहेंगे. यूजर्स को यही सलाह है क‍ि जरूरत हो तो वॉलेट का बैलेंस जल्दी ट्रांसफर कर लें. Paytm UPI पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. आप पहले की तरह यूपीआई (UPI) के जर‍िये पैसे भेज सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और बिल पेमेंट कर सकते हैं. यूपीआई (UPI) सर्व‍िस ब‍िना क‍िसी रुकावट के चलती रहेंगी.

Paytm का बयान

Paytm की पैरेंट कंपनी One97 Communications ने आरबीआई की तरफ से कदम उठाए जाने के बाद कहा क‍ि कंपनी पर इस फैसले का कोई बड़ा असर नहीं है. उन्होंने पहले ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) में अपना निवेश पूरा कर लिया था. कंपनी की तरफ से आश्‍वासन द‍िया गया क‍ि पेटीएम ऐप, यूपीआई, QR, साउंडबॉक्‍स, कार्ड मशीन और Payment Gateway सब बिना रुके चलते रहेंगे. Paytm Gold और Paytm Money भी पूरी तरह ठीक हैं.

यूजर्स को क्या करना चाहिए?

यद‍ि आपके Paytm Payments Bank अकाउंट या सेव‍िंग अकाउंट में पैसे हैं तो इन्‍हें जल्‍दी से जल्‍दी न‍िकाल लें या किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दें. यूपीआई, र‍िचार्ज, बिल पेमेंट आदि का यूज आप बिना किसी चिंता के जारी रख सकते हैं. कुल म‍िलाकर एक लाइन में कहें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब बैंक की तरह काम नहीं कर सकेगा. लेक‍िन बैंक‍िंग सर्व‍िस को बंद कर द‍िया गया है.