Reserve Bank of India: आरबीआई (RBI) के हालिया अपडेट के तहत केंद्रीय बैंक ने देश की 150 से ज्यादा एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है. इसके अलावा कुछ ने अपने लाइसेंस को पहले ही सरेंडर करने का फैसला किया है.
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NBFC Registration: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश में एनबीएफसी (NBFC) पर नकेल कसते हुए एक ही बार में 150 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिये हैं. केंद्रीय बैंक की तरफ से यह सख्त कदम आरबीआई अधिनियम, 1934 के सेक्शन 45-IA (6) के तहत उठाया गया है. इस कार्रवाई का सीधा मतलब यह हुआ कि अब ये कंपनियां किसी भी तरह का फाइनेंशियल बिजनेस या लोन देने जैसा बिजनेस नहीं कर सकेंगी. इसके अलावा, सात दूसरी कंपनियों ने अपनी मर्जी से लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं. इसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन को भी खत्म कर दिया गया है.
आरबीआई की इस कार्रवाई की जद में आने वाली ज्यादातर कंपनियां वेस्ट बंगाल और दिल्ली से जुड़ी हैं. हालांकि, इस लिस्ट में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों कंपनियां भी शामिल हैं. कोलकाता की 'अकिन विनकॉम', 'एडमायर विनिमय' और दिल्ली की 'गोल सिक्योरिटीज' जैसी कई जानी-मानी कंपनियों के नाम भी इस ब्लैकलिस्ट में हैं. आरबीआई की तरफ से साफ किया गया कि इन 150 संस्थाओं को अब एनबीएफसी के रूप में काम करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा.
कार्रवाई के बीच कुछ कंपनियों ने खुद इस बिजनेस से बाहर निकलने का फैसला किया है. आरबीआई (RBI) के अनुसार, 'अशोका विनियोग' और 'गुरु कृपा फिनवेस्ट' समेत चार कंपनियों ने अपना बिजनेस समेटते हुए खुद लाइसेंस वापस कर दिए. वहीं, 'आरआर होल्डिंग्स' और 'अंजलि कैपफिन' जैसी कंपनियों को अब आरबीआई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रही क्योंकि वे अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (CICs) के दायरे में आ गई हैं. इसके अलावा, 'एचडीएफसी होल्डिंग्स लिमिटेड' का लाइसेंस भी रद्द किया गया है क्योंकि मर्जर के बाद अब इसका स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व खत्म हो चुका है.
एक तरफ जहां सैकड़ों कंपनियों पर ताला लटका है, वहीं जयपुर की कंपनी 'कृष्णा कैपफिन' के लिए राहत भरी खबर है. अदालती आदेश और अपीलीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आरबीआई ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने इसे कड़ी हिदायत दी है कि भविष्य में उसे आरबीआई के सभी नियमों और रिपोर्टिंग जरूरतों का पालन करना होगा. आरबीआई की इस कार्रवाई को वित्तीय बाजार में ट्रांसपेरेंसी लाने और नियमों का उल्लंघन करने वाली छोटी कंपनियों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है.
यदि बंद होने वाली एफबीएफसी (NBFC) में से किसी में आपने अपनी एफडी करा रखी है तो आपको थोड़ा विचार करने की जरूरत है. आपको बता दें रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद कंपनी नया पैसा नहीं ले सकती और पुरानी एफडी को रिन्यू भी नहीं कर सकती. ऐसे में इन कंपनियों को अपनी संपत्ति बेचकर जमाकर्ताओं का पैसा वापस करना होगा. इसके अलावा यदि आपने किसी एनबीएफसी लोन ले रखा है तो यह लोन दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा और आपको ईएमआई जारी रखनी होगी.