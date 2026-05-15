Advertisement
trendingNow13217742
Hindi Newsबिजनेसये क्‍या? RBI ने एक ही झटके में कैंस‍िल क‍िया 150 NBFC का रजिस्ट्रेशन, आप पर क्‍या होगा असर

ये क्‍या? RBI ने एक ही झटके में कैंस‍िल क‍िया 150 NBFC का रजिस्ट्रेशन, आप पर क्‍या होगा असर

Reserve Bank of India: आरबीआई (RBI) के हालि‍या अपडेट के तहत केंद्रीय बैंक ने देश की 150 से ज्‍यादा एनबीएफसी का रज‍िस्‍ट्रेशन कैंस‍िल कर द‍िया है. इसके अलावा कुछ ने अपने लाइसेंस को पहले ही सरेंडर करने का फैसला क‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 15, 2026, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

NBFC Registration: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने देश में एनबीएफसी (NBFC) पर नकेल कसते हुए एक ही बार में 150 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिये हैं. केंद्रीय बैंक की तरफ से यह सख्त कदम आरबीआई अधिनियम, 1934 के सेक्‍शन 45-IA (6) के तहत उठाया गया है. इस कार्रवाई का सीधा मतलब यह हुआ क‍ि अब ये कंपनियां किसी भी तरह का फाइनेंश‍ियल ब‍िजनेस या लोन देने जैसा ब‍िजनेस नहीं कर सकेंगी. इसके अलावा, सात दूसरी कंपन‍ियों ने अपनी मर्जी से लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं. इसके बाद उनके रज‍िस्‍ट्रेशन को भी खत्‍म कर द‍िया गया है.

क‍िस राज्‍य की कंपन‍ियों पर ग‍िरी गाज?

आरबीआई की इस कार्रवाई की जद में आने वाली ज्यादातर कंपनियां वेस्‍ट बंगाल और दिल्ली से जुड़ी हैं. हालांकि, इस ल‍िस्‍ट में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों कंपनियां भी शामिल हैं. कोलकाता की 'अकिन विनकॉम', 'एडमायर विनिमय' और दिल्ली की 'गोल सिक्योरिटीज' जैसी कई जानी-मानी कंपनियों के नाम भी इस ब्लैकलिस्ट में हैं. आरबीआई की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि इन 150 संस्‍थाओं को अब एनबीएफसी के रूप में काम करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा.

क्‍यों सरेंडर हुए लाइसेंस?

कार्रवाई के बीच कुछ कंपनियों ने खुद इस बिजनेस से बाहर निकलने का फैसला किया है. आरबीआई (RBI) के अनुसार, 'अशोका विनियोग' और 'गुरु कृपा फिनवेस्ट' समेत चार कंपन‍ियों ने अपना ब‍िजनेस समेटते हुए खुद लाइसेंस वापस कर दिए. वहीं, 'आरआर होल्डिंग्स' और 'अंजलि कैपफिन' जैसी कंपनियों को अब आरबीआई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रही क्योंकि वे अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (CICs) के दायरे में आ गई हैं. इसके अलावा, 'एचडीएफसी होल्डिंग्स लिमिटेड' का लाइसेंस भी रद्द किया गया है क्योंकि मर्जर के बाद अब इसका स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व खत्म हो चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक कंपनी की 'घर वापसी'

एक तरफ जहां सैकड़ों कंपनियों पर ताला लटका है, वहीं जयपुर की कंपनी 'कृष्णा कैपफिन' के लिए राहत भरी खबर है. अदालती आदेश और अपीलीय अध‍िकार‍ियों के हस्‍तक्षेप के बाद आरबीआई ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने इसे कड़ी हिदायत दी है कि भविष्य में उसे आरबीआई के सभी नियमों और रिपोर्टिंग जरूरतों का पालन करना होगा. आरबीआई की इस कार्रवाई को वित्तीय बाजार में ट्रांसपेरेंसी लाने और न‍ियमों का उल्लंघन करने वाली छोटी कंपनियों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है.

आप पर क्‍या होगा असर?

यद‍ि बंद होने वाली एफबीएफसी (NBFC) में से क‍िसी में आपने अपनी एफडी करा रखी है तो आपको थोड़ा व‍िचार करने की जरूरत है. आपको बता दें रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद कंपनी नया पैसा नहीं ले सकती और पुरानी एफडी को र‍िन्‍यू भी नहीं कर सकती. ऐसे में इन कंपन‍ियों को अपनी संपत्‍त‍ि बेचकर जमाकर्ताओं का पैसा वापस करना होगा. इसके अलावा यद‍ि आपने क‍िसी एनबीएफसी लोन ले रखा है तो यह लोन दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा और आपको ईएमआई जारी रखनी होगी.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBI

Trending news

पेट्रोल-डीजल महंगा: दुनियाभर की लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल महंगा: दुनियाभर की लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
Peanut Name
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
V.D. Satheesan Kerala CM
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार
PM Modi Record
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार
NEET EXAM की नई तारीख का ऐलान, 21 जून होगी परीक्षा; छात्रों को 5 हफ्तों का मिला समय
NEET Exam New Date
NEET EXAM की नई तारीख का ऐलान, 21 जून होगी परीक्षा; छात्रों को 5 हफ्तों का मिला समय
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
SIR News
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी
suvendu adhikari
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी
तो तुम्हारा भी होगा चंद्रनाथ जैसा हाल...CM के करीबी नेता को किसने धमकाया?
West Bengal news
तो तुम्हारा भी होगा चंद्रनाथ जैसा हाल...CM के करीबी नेता को किसने धमकाया?
पेट्रोल और सोने पर अपील के बाद आगे क्या? विदेश दौरे से लौटते ही PM करेंगे बड़ी बैठक
Narendra Modi news
पेट्रोल और सोने पर अपील के बाद आगे क्या? विदेश दौरे से लौटते ही PM करेंगे बड़ी बैठक
पुरुषों के स्पर्म में घर बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी...
Hantavirus
पुरुषों के स्पर्म में घर बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी...