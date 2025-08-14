 RBI ने बदला चेक क्लीयरेंस का नियम, अब 2 दिन नहीं बस कुछ घंटों में आएगा चेक का पैसा, 4 अक्टूबर से नया सिस्टम
RBI ने बदला चेक क्लीयरेंस का नियम, अब 2 दिन नहीं बस कुछ घंटों में आएगा चेक का पैसा, 4 अक्टूबर से नया सिस्टम

Cheque Rules: चेक जमा किया तो अगले दो वर्किंग डे का इंतजार करिए, तब जाकर आपका चेक क्लियर होगा और आपका पैसा खाते में जमा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. इधर चेक डाला उधर खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक क्लियरेंस का नियम बदलने का फैसला किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 14, 2025, 07:49 AM IST
New Cheque Clearing Rules: चेक जमा किया तो अगले दो वर्किंग डे का इंतजार करिए, तब जाकर आपका चेक क्लियर होगा और आपका पैसा खाते में जमा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. इधर चेक डाला उधर खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक क्लियरेंस का नियम बदलने का फैसला किया है. 4 अक्टूबर से चेक क्लियरेंस की समयसीमा 2 वर्किंग डे से घटकर सिर्फ कुछ घंटों की रह जाएगी. 

चेक क्लियरेंस का नया नियम  

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से  चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) को कंटीन्यूअस क्लिरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन में परिवर्तित करने का ऐलान किया गया. इससे बैंक में चेक क्लियर होने की अवधि दो दिन से घटकर केवल कुछ ही घंटे की रह जाएगी. केंद्रीय बैंक की ओर से यह कदम चेक क्लियरिंग सिस्टम को तेज करने के लिए उठाया गया है.  

4 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम  

आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहला फेस 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक के लिए लागू होगा, जबकि दूसरा फेस 3 जनवरी के बाद से लागू होगा. आरबीआई ने नए सिस्टम के काम करने के बारे में विस्तार के जानकारी देते हुए कहा कि इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा. इसके तहत चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा. इसके बाद क्लिरिंग हाउस की उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा. इसके बाद कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से लेक शाम के 7 बज तक होगा. इसमें राशि अदा करने वाले बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक कॉन्फॉर्मेशन देनी होगी. 

यहां बड़ी बात यह है कि हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' होगा, जिस समय तक कॉन्फॉर्मेशन देनी आवश्यक है. आरबीआई ने बताया कि कंटीन्यूअस क्लिरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन के पहले चरण में सभी बैंक के लिए चेक के क्लियर करने का 'आइटम एक्सपायरी टाइम' शाम सात बजे निर्धारित किया है. दूसरे चरण में यह घटकर तीन घंटे का रह जाएगा. इसका मतलब यह है कि बैंक को चेक पेश होने के तीन घंटे के अंदर क्लियर करना होगा. सीटीएस के आने के बाद चेक के प्रेजेंटेशन की कोई एंट्री नहीं होगी.  आईएएनएस

;