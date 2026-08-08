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RBI ने लोन र‍िकवरी से जुड़े न‍ियमों में क‍िया बदलाव, इतने बजे के बाद कॉल की तो...

RBI Loan Recovery: आरबीआई की तरफ से जारी गाइडलाइन में साफ कहा गया है क‍ि लोन र‍िकवरी के लि‍ए आप क‍िसी को परेशान नहीं कर सकते, न ही र‍िकवरी एजेंट अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 08, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:39 PM IST
RBI ने लोन र‍िकवरी से जुड़े न‍ियमों में क‍िया बदलाव, इतने बजे के बाद कॉल की तो...
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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