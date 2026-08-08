Loan Recovery Rules: घर खरीदना हो, कार लेनी हो या किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटना हो...लोन लेना सामान्य बात है. लेकिन मुश्किल तब होती है जब किसी कारण से आपकी नौकरी छूट जाती है या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण आप ईएमआई (EMI) का भुगतान नहीं कर पाते. एक तो ईएमआई नहीं चुका पाने का मानसिक तनाव और दूसरी रिकवरी एजेंट की कॉल और घर पर बार-बार के चक्कर, यह स्थिति आपके लिए बेहद कष्टदायी हो जाती है.
कई बार रिकवरी एजेंट गाली-गलौज, बार-बार फोन करने, धमकी देने से भी बाज नहीं आते. इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई (RBI) ने लोन रिकवरी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इन नियमों को 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू का दिया जाएगा. इससे लोन लेने वाले का मानसिक उत्पीड़न भी रुकेगा.
आरबीआई के नियमानुसार बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों को लोन रिकवरी से जुड़ी एकदम साफ पॉलिसी बनानी होगी. रिकवरी एजेंट को तय आचार संहिता (Code of Conduct) का पालन करना जरूरी होगा. किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार के लिए सीधा बैंक जिम्मेदार होगा. रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि रिकवरी की आड़ में किसी को डराया या धमकाया नहीं जा सकता.
इसके अलावा धमकी देना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, लोन लेने वालों के परिजनों या दोस्तों को परेशान करना और तय समय के बाद या एकदम सुबह कॉल करके परेशान करने जैसी एक्टिविटी पर रोक लगाई गई है. रिकवरी के लिए काम करने वाले सभी एजेंटों के लिए आईआईबीएफ (IIBF) सर्टिफाइन होना जरूरी होगा. इसके लिए मौजूदा एजेंट्स को तय समय सीमा दी जाएगी.
नए स्ट्रक्चर के तहत रिकवरी एजेंट दिन-रात कभी भी कर्जदार को फोन नहीं कर सकेंगे. आरबीआई ने रिकवरी कॉल के टाइम को सुबह 8 से पहले और शाम 7 बजे के बाद के पुराने टाइम को ही बरकरार रखा है. बैंकों को अपने एजेंट के व्यवहार पर लगातार नजर रखने के लिए एक निगरानी प्रणाली तैयार करनी रिकवरी एजेंट कर्जदार के रिश्तेदार, दोस्तों या साथ काम करने वालों परेशान नहीं कर सकते.
आरबीआई ने कहा कि लोन की ईएमआई मिस होना वित्तीय समस्या हो सकती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक या रिकवरी एजेंट को किसी को धमकाने, गाली देने या नीचा दिखाने का अधिकार मिल जाता है. लोन रिकवरी कानूनी प्रक्रिया है और इसे कानूनी दायरे के अंदर ही पूरा किया जाना चाहिए. आरबीआई का नया स्ट्रक्चर रिकवरी प्रोसेस और उत्पीड़न के बीच के अंतर को साफ करता है.