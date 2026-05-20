टाइम पर नहीं चुकाई EMI, तो क्या जब्त हो जाएगा फोन? RBI ग्राहकों के लिए लाया गुड न्यूज!

RBI Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को साफ किया कि मोबाइल खरीदने के लिए लिया गया लोन नहीं चुकाने पर बैंक या फाइनेंस कंपनियां ग्राहक का मोबाइल फोन पूरी तरह ब्लॉक या बंद नहीं कर सकतीं. RBI ने ड्राफ्ट संशोधन निर्देश जारी करते हुए कहा कि लेंडर्स कुछ सीमित फीचर्स पर रोक लगाने जैसे कदम उठा सकते हैं, लेकिन फोन को पूरी तरह निष्क्रिय करना नियमों के खिलाफ होगा.

EMI नहीं चुकाया है तो....

RBI के मुताबिक, ये नियम केवल उन मामलों पर लागू होगा, जहां ग्राहक ने खास तौर पर मोबाइल फोन खरीदने के लिए लोन लिया हो. अन्य प्रकार के लोन या उधारी पर ये प्रावधान लागू नहीं होगा. केंद्रीय बैंक ने कहा कि डिजिटल लेंडिंग और डिवाइस फाइनेंसिंग के बढ़ते चलन को देखते हुए ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है. इसलिए कर्ज वसूली के नाम पर ग्राहकों के फोन को पूरी तरह बंद करना उचित नहीं माना जाएगा.

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हालांकि, अगर ग्राहक समय पर EMI नहीं चुकाता है तो बैंक या NBFC कुछ सीमित तकनीकी नियंत्रण लागू कर सकते हैं, ताकि भुगतान के लिए दबाव बनाया जा सके. लेकिन, फोन की बेसिक कार्यक्षमता और जरूरी सेवाएं बंद नहीं की जा सकेंगी. RBI के इस कदम से उन लाखों ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो आसान EMI पर स्मार्टफोन खरीदते हैं.

(ये खबर अपडेट की जा रही है.......)