Advertisement
trendingNow13030939
Hindi Newsबिजनेस

रेपो रेट घटाने का असर...घटकर सबसे कम हो जाएगी होम लोन की ब्‍याज दर? क्‍या है पूरा गण‍ित

Reserve Bank of India: आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कटौती क‍िये जाने का सबसे ज्‍यादा फायदा होम लोन लेने वाले ग्राहकों को होगा. अभी सरकारी बैंक 7.35% पर होम लोन दे रहे हैं. लेक‍िन इसके घटकर 7.1% पर आने की उम्‍मीद की जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेपो रेट घटाने का असर...घटकर सबसे कम हो जाएगी होम लोन की ब्‍याज दर? क्‍या है पूरा गण‍ित

Home Loan Interest Rate: र‍िजर्व बैंक ने एक बार फ‍िर से रेपो रेट में 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती कर दी है. शुक्रवार को की गई आरबीआई (RBI) एमपीसी के ऐलान के बाद रेपो रेट 5.5 प्रत‍िशत से घटकर 5.25% कर द‍िया गया. जून 2025 के बाद यह पहली कटौती है. इसका नतीजा यह होगा क‍ि होम लोन की ब्‍याज दर में और ग‍िरावट आने की उम्‍मीद बढ़ गई है. इसके बाद होम लोन की ब्‍याज दर घटकर 7.1% तक आ सकती है, जो क‍ि कोव‍िड महामारी के बाद सबसे कम ब्‍याज दर होगी. अभी कई सरकारी बैंकों की तरफ से 7.35% पर लोन द‍िया जा रहा है.

ब्‍याज दर घटकर 7.1% पर आने की उम्‍मीद

बैंकों की तरफ से 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती लागू क‍िये जाने के बाद इसका आंकड़ा घटकर 7.1% पर आने की उम्‍मीद है. रेपो रेट में कटौती से आपको क्‍या फायदा होगा, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं क‍ि एक करोड़ रुपये के 15 साल के लोन पर हर महीने करीब 1,440 रुपये की ईएमआई (EMI) कम हो सकती है. ऐसा हुआ तो हर साल करीब 17000 रुपये का फायदा होने की उम्‍मीद है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा 'दुनिया में मंदी का डर है, पर देश की इकोनॉमी मस्त दौड़ रही है.'

Add Zee News as a Preferred Source

रेपो रेट कटौती के अलावा और क्‍या कदम उठाए?
FY26 के लिए आरबीआई ने ग्रोथ अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है. महंगाई का डर भी कम हुआ है, अगले साल इसके महज 2% रहने का अनुमान है. सब्जी-तेल सस्ता होने और अच्छे मानसून के कारण महंगाई पर भी लगाम लगी है. रेपो रेट में कटौती ही नहीं बल्‍क‍ि आरबीआई (RBI) ने एक लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदे और 5 बिलियन डॉलर का स्वैप किया. कुल मिलाकर मार्केट में 1.45 लाख करोड़ की नकदी डाली जाएगी. इससे बैंकों को सस्ता पैसा मिलेगा और इसका असर यह होगा क‍ि वे अपने ग्राहकों को सस्ता लोन मुहैया करा पाएंगे.

सबसे ज्‍यादा फायदा किसे?
रुपया ग‍िरकर 90 के स्‍तर पर काफी कमजोर बना हुआ है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार 686 अरब डॉलर का है. विदेशी निवेशक पैसा न‍िकाल रहे हैं और सर्विस एक्सपोर्ट और रेमिटेंस ने बैलेंस बनाया हुआ है. रेपो रेट में कटौती के बाद NBFC को बड़ी राहत मिलेगी. श्रीराम फाइनेंस के उमेश रेवणकर का कहना है ट्रक वाले, गांव के एंटरप्र‍िन्‍योर, छोटे व्यापारी सबको जल्दी सस्ता लोन मिलेगा. बैंक बड़े कॉर्पोरेट की बजाय MSME और रिटेल लोन पर फोकस कर रहे हैं. गोल्ड लोन और कार लोन पर बढ़ रहा है, पर्सनल लोन पर ब्रेक लग रहा है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBIRepo rate

Trending news

'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, घर से निकले लोग
Humayun Kabir
'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, घर से निकले लोग
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन