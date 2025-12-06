Home Loan Interest Rate: र‍िजर्व बैंक ने एक बार फ‍िर से रेपो रेट में 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती कर दी है. शुक्रवार को की गई आरबीआई (RBI) एमपीसी के ऐलान के बाद रेपो रेट 5.5 प्रत‍िशत से घटकर 5.25% कर द‍िया गया. जून 2025 के बाद यह पहली कटौती है. इसका नतीजा यह होगा क‍ि होम लोन की ब्‍याज दर में और ग‍िरावट आने की उम्‍मीद बढ़ गई है. इसके बाद होम लोन की ब्‍याज दर घटकर 7.1% तक आ सकती है, जो क‍ि कोव‍िड महामारी के बाद सबसे कम ब्‍याज दर होगी. अभी कई सरकारी बैंकों की तरफ से 7.35% पर लोन द‍िया जा रहा है.

ब्‍याज दर घटकर 7.1% पर आने की उम्‍मीद

बैंकों की तरफ से 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती लागू क‍िये जाने के बाद इसका आंकड़ा घटकर 7.1% पर आने की उम्‍मीद है. रेपो रेट में कटौती से आपको क्‍या फायदा होगा, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं क‍ि एक करोड़ रुपये के 15 साल के लोन पर हर महीने करीब 1,440 रुपये की ईएमआई (EMI) कम हो सकती है. ऐसा हुआ तो हर साल करीब 17000 रुपये का फायदा होने की उम्‍मीद है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा 'दुनिया में मंदी का डर है, पर देश की इकोनॉमी मस्त दौड़ रही है.'

रेपो रेट कटौती के अलावा और क्‍या कदम उठाए?

FY26 के लिए आरबीआई ने ग्रोथ अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है. महंगाई का डर भी कम हुआ है, अगले साल इसके महज 2% रहने का अनुमान है. सब्जी-तेल सस्ता होने और अच्छे मानसून के कारण महंगाई पर भी लगाम लगी है. रेपो रेट में कटौती ही नहीं बल्‍क‍ि आरबीआई (RBI) ने एक लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदे और 5 बिलियन डॉलर का स्वैप किया. कुल मिलाकर मार्केट में 1.45 लाख करोड़ की नकदी डाली जाएगी. इससे बैंकों को सस्ता पैसा मिलेगा और इसका असर यह होगा क‍ि वे अपने ग्राहकों को सस्ता लोन मुहैया करा पाएंगे.

सबसे ज्‍यादा फायदा किसे?

रुपया ग‍िरकर 90 के स्‍तर पर काफी कमजोर बना हुआ है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार 686 अरब डॉलर का है. विदेशी निवेशक पैसा न‍िकाल रहे हैं और सर्विस एक्सपोर्ट और रेमिटेंस ने बैलेंस बनाया हुआ है. रेपो रेट में कटौती के बाद NBFC को बड़ी राहत मिलेगी. श्रीराम फाइनेंस के उमेश रेवणकर का कहना है ट्रक वाले, गांव के एंटरप्र‍िन्‍योर, छोटे व्यापारी सबको जल्दी सस्ता लोन मिलेगा. बैंक बड़े कॉर्पोरेट की बजाय MSME और रिटेल लोन पर फोकस कर रहे हैं. गोल्ड लोन और कार लोन पर बढ़ रहा है, पर्सनल लोन पर ब्रेक लग रहा है.