/Forex Reserve: ऑल टाइम हाई के बाद फॉरेक्स रिजर्व में अचानक बड़ी गिरावट, 10 हफ्ते से बढ़ोतरी के बाद नीचे क्यों आया विदेशी मुद्रा भंडार

RBI Forex Reserve: देश की इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ी खबर सामने आई है. देश के फॉरेक्स रिजर्व में पिछले 10 हफ्ते से जारी तेजी पर लगाम लग गई है. देश के विदेशी मुद्रा भंडार में एक ही हफ्ते के अंदर 4.92 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 11 सितंबर 2026 को खत्म हुए हफ्ते में देश का कुल फॉरेक्स रिजर्व घटकर 780.78 अरब डॉलर पर आ गया. इससे एक हफ्ते पहले देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर ऑल टाइम हाई 785.70 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. आसान भाषा में समझते हैं आखिर इस खजाने में इतनी गिरावट क्यों आई और इसके अहम कारण क्या है?
फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) होता है. इस हफ्ते एफसीए (FCA) में 2.372 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई है. इसके बाद यह घटकर 645.796 अरब डॉलर रह गया है. डॉलर के रूप में दर्ज किये जाने वाले इस एसेट पर यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी करेंसी की विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. इंटरनेशनल मार्केट में मुद्राओं के दाम में आए बदलाव की वजह से इस आंकड़े में गिरावट देखी गई है.
फॉरेक्स रिजर्व में आई गिरावट की एक बड़ी वजह गोल्ड रिजर्व के दाम में कमी आना भी है. समीक्षाधीन हफ्ते के दौरान देश के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 2.591 अरब डॉलर घटकर 111.225 अरब डॉलर रह गई. इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में हुई हलचल और उतार-चढ़ाव का असर आरबीआई (RBI) के पास जमा गोल्ड के कुल मूल्यांकन पर साफतौर पर दिखाई दिया है.
एक तरफ जहां विदेशी मुद्रा और सोने के भंडार में कमी आई है, वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से जुड़े आंकड़ों मे ंमामूली बढ़त देखने को मिली है. स्पेशल ड्राइंग राइट्स (SDR) 39 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.845 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा आईएमएफ के पास भारत की रिजर्व स्थिति 4.916 अरब डॉलर पर कायम रही है.
भले ही इस हफ्ते भारत के खजाने में 4.92 अरब डॉलर की कमी आई हो, लेकिन भारत की स्थिति अभी भी बेहद मजबूत बनी हुई है. 780.78 अरब डॉलर का रिजर्व किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने और वैश्विक झटकों को सहने के लिए काफी है. पिछले हफ्ते रिजर्व में 44.90 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त हुई थी, इसलिए इस हफ्ते की गिरावट को बाजार का एक सामान्य सुधार माना जा रहा है.
देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में आई 4.92 अरब डॉलर की गिरावट का अहम कारण फॉरेक्स करेंसी एसेट्स (FCA) में 2.37 अरब डॉलर की गिरावट है. यह गिरकर 645.79 अरब डॉलर रह गया. दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम और मूल्यांकन में उतार-चढ़ाव के कारण गोल्ड रिजर्व (Gold Reserves) की वैल्यू 2.59 अरब डॉलर घट गई. इससे एक हफ्ते पहले फॉरेक्स रिजर्व में 44.90 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज कीक गई थी. इसके बाद इस हफ्ते आंकड़ों में मामूली और स्वाभाविक सुधार (Correction) देखने को मिला है.