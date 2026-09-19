/Forex Reserve: ऑल टाइम हाई के बाद फॉरेक्स रिजर्व में अचानक बड़ी गिरावट, 10 हफ्ते से बढ़ोतरी के बाद नीचे क्यों आया विदेशी मुद्रा भंडार

RBI Forex Reserve: देश की इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ी खबर सामने आई है. देश के फॉरेक्स रिजर्व में पिछले 10 हफ्ते से जारी तेजी पर लगाम लग गई है. देश के विदेशी मुद्रा भंडार में एक ही हफ्ते के अंदर 4.92 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 11 सितंबर 2026 को खत्म हुए हफ्ते में देश का कुल फॉरेक्स रिजर्व घटकर 780.78 अरब डॉलर पर आ गया. इससे एक हफ्ते पहले देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर ऑल टाइम हाई 785.70 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. आसान भाषा में समझते हैं आखिर इस खजाने में इतनी गिरावट क्यों आई और इसके अहम कारण क्या है?