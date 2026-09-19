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Forex Reserve: ऑल टाइम हाई के बाद फॉरेक्स रिजर्व में अचानक बड़ी गिरावट, 10 हफ्ते से बढ़ोतरी के बाद नीचे क्यों आया विदेशी मुद्रा भंडार

Foreign Currency Assets: 11 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.92 अरब डॉलर घटकर 780.78 अरब डॉलर रह गया. इससे पहले हफ्ते भारत ने 785.70 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया था.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 19, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:55 AM IST
Forex Reserve: ऑल टाइम हाई के बाद फॉरेक्स रिजर्व में अचानक बड़ी गिरावट, 10 हफ्ते से बढ़ोतरी के बाद नीचे क्यों आया विदेशी मुद्रा भंडार
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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