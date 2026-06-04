FEMA मामले में Myntra को मिली बड़ी राहत, RBI के आदेश से ईडी ने बंद की जांच, भरना पड़ा ₹2.88 करोड़ का जुर्माना

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Myntra FEMA Case: ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत मिली है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 के उल्लंघन के मामले में Myntra पर कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके बाद उसके खिलाफ चल रहे FEMA के कथित उल्लंघनों के मामलों की जांच खत्म हो गई है. आरबीआई ने 20 अप्रैल 2026 को फेमा की धारा 15 के तहत कंपनी के खिलाफ एक कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है.
RBI का मिंत्रा पर फैसला, ED ने शुरू की थी जांच
Myntra के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की थी. ईडी को ईकॉमर्स कंपनी के खिलाफ फेमा नियमों के उल्लंघनों की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी. कंपनी पर FEM Regulations, 2004 के नियम 15(iii) के तहत जरूरी रिपोर्ट जमा नहीं करने का आरोप लगा था. कंपनी पर APR रिपोर्ट के समय पर जमा नहीं करने का आरोप था, जो कि करीब 42.85 करोड़ रुपये से जुड़ा था. वहीं बिना एआरपी रिपोर्ट जमा किए ही ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (ODI) के जरिए फाइनेंशियल कमिस्टमेंट की थी, जिसे ED ने FEMA 120/RB-2004 के नियम 6(2)(iv) का उल्लंघन माना था.
आरबीआई ने कंपाउंडिंग पर दिया आदेश
रिजर्व बैंक ने इस पर ईडी से राय मांगी थी.ईडी ने कानून की भावना को ध्यान में रखते हुए इस कंपाउंडिंग के लिए 'नो ऑब्जेक्शन' दे दिया. ED की ओर से आपत्ति नहीं मिलने के बाद आरबीआई ने कंपाउंडिंग का आदेश पारित कर दिया. जिसके बाद मिंत्रा को अब 2.88 करोड़ रुपए का एकमुश्त भुगतान करना पड़ा है. बता दें कि फेमा कानून में कंपाउंडिंग एक क्लॉज है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ईडी बढ़ावा देता है. इसके तहत तय जुर्माने की रकम भरकर अपनी गलती स्वीकार करके कंपनी लंबी कानूनी कार्यवाही से बच सकती है. आरबीआई के इस आदेश के बाद FEMA उल्लंघन से जुड़े इस मामले में मिंत्रा के खिलाफ चल रही जांच खत्म हो गई है.
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