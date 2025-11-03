Advertisement
trendingNow12985981
Hindi Newsबिजनेस

टैरिफ, H-1B वीजा तो कुछ नहीं असली सूनामी तो बाकी है, बड़ा बम फोड़ने की तैयारी में हैं ट्रंप, रघुराम राजन ने बताया खतरे की घंटी

Raghuram Rajan on US HIRE ACT:  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने टैरिफ, ट्रेड डील और अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों पर खुलकर बयान दिया है. पूर्व आरबीआई गवर्नर ने H-1B वीजा विवाद से लेकर अमेरिका के प्रस्तावित HIRE एक्ट पर बात की.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 03, 2025, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टैरिफ, H-1B वीजा तो कुछ नहीं असली सूनामी तो बाकी है, बड़ा बम फोड़ने की तैयारी में हैं ट्रंप, रघुराम राजन ने बताया खतरे की घंटी

Raghuram Rajan: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने टैरिफ, ट्रेड डील और अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों पर खुलकर बयान दिया है. पूर्व आरबीआई गवर्नर ने H-1B वीजा विवाद से लेकर अमेरिका के प्रस्तावित HIRE एक्ट पर बात की. जाने मानी अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने अमेरिका के प्रस्तावित HIRE एक्‍ट को बड़ा खतरा बताते हुए भारत को इससे सावधान रहने की सलाह दी है. अमेरिकी मीडिया Dekoder के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने HIRE अधिनियम को H-1B वीजा से भी खतरनाक बताया. उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव भारत को लंबे समय के लिए झेलना पड़ सकता है. 

भारत के लिए चेतावनी  

रघुराम राजन ने कहा कि अमेरिका का  HIRE एक्ट भारत के सर्विस एक्‍सपोर्ट और ग्‍लोबल टैलेंट के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. उन्होंने कहा कि यह कानून भारत के सर्विस सेक्टर पर सर्विस लगा सकता है, जो लंबे समय तक भारत पर असर डाल सकता है. उन्होंने कहा कि एच-1बी वीजा फीस बढ़ने से भारतीयों को थोड़े समय के लिए परेशानी हुई, लेकिन अमेरिका का प्रस्तावित HIRE एक्‍ट भारत पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है.  उन्होंने कहा भारत की चिंता वस्तुओं पर लगने वाली टैरिफ से नहीं बल्कि सर्विसेस पर लगने वाली टैरिफ संभावनाओं से है, जो सबसे बड़ा और वास्तविक खतरा है. बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस में HIRE अधिनियम पर चर्चा चल रही है, जिसका मकसद आउटसोर्स सेवाओं पर टैरिफ लगाना है. ये कैसे लगेगा, इसे लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन अगर इसे लागू कर दिया तो भारत की मुश्किल बढ़ सकती है. इस अधिनियम के जरिए सेवाओं और एच-1बी वीजा धारकों पर टैरिफ लगा सकता है. सोने में चीन ने खेल लिया बड़ा खेल, खत्म किया Tax छूट, गोल्ड की कीमतों पर पड़ेगा सीधा असर!

Add Zee News as a Preferred Source

 

टैरिफ कितना तक भारत के लिए ठीक  

रघुराम राजन ने कहा कि भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया गया, जो चीन के 47 फीसदी टैरिफ से भी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि ये टैरिफ भारत के उद्योगों पर असर डाल रहे हैं, भारत को इसे कम कराने पर जोर देने की जरूरत है. भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि हमारे टैरिफ जल्दी कम किए जाएं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हमारे श्रम-प्रधान उद्योग हैं. उन्होंने कहा कि भारत के लिए 10-20% टैरिफ ही ठीक है. भारत को अपना टैरिफ कम करवाकर इसी दायरे में रखने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत पर बढ़ा टैरिफ भारतीय उद्योगों को प्रभावित कर रहा है.भारत को ग्‍लोबल सप्‍लाई चेन में अपनी स्थिति बचाने के लिए तेजी से टैरिफ कम कराने की ओर कदम उठाने चाहिए.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump Tariff Hike

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
McDonalds
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
Beautiful Lakes In India
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
Ajit Pawar
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
Scorpion
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
AIR INDIA
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!